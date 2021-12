Comment faire des rêves lucides (Méthode 2/3)

Nous entendons souvent parler de phases de sommeil durant lesquels nous ne dormons pas de la même manière. En effet, une nuit se décompose en plusieurs cycles d’environ 90 minutes… C’est souvent la raison pour laquelle il est conseillé de dormir entre 6h et 8h, afin de respecter nos cycles de sommeil.

Ces derniers comprennent quatre phases différentes : le sommeil léger pendant lequel on se réveille facilement; le sommeil lent profond; le sommeil lent léger et enfin, le sommeil paradoxal, ce dernier étant le sommeil « des rêves ». Et c’est à celui ci que nous allons nous intéresser, car c’est lui qui permet de contrôler ses rêves. Voici comment faire.

Se réveiller pour se rendormir

Cela peut paraître étrange, mais se réveiller pendant la phase de sommeil paradoxal est propice aux rêves contrôlés. Les rêves lucides sont des rêves que l’on peut qualifier de réalistes, et ils se déroulent toujours pendant la phase de sommeil paradoxal. Se réveiller pendant cette phase pour se rendormir permettrait de faire des rêves conscients.

Il est difficile de déterminer votre cycle de sommeil paradoxal, et si vous souhaitez essayer cette méthode, il faudra tenter quelques heures différentes.

Augmentez votre phase de sommeil paradoxal

Pour augmenter votre sommeil paradoxal et donc rêver plus, il faut dormir confortablement. Côté température de la chambre, elle ne doit pas dépasser 18°C en extérieur… La chaleur peut vous être apportée par une bonne couette, ou une couverture pondérée, qui vous préservera également des mouvements nocturnes.

Côté hygiène de vie, il sera plus opportun de manger léger le soir et d’éloigner tous vos appareils connectés de votre table de nuit… Enfin, munissez-vous d’un bon oreiller confortable ou à mémoire de forme assortis d’une bonne literie. Tous ces conseils vous permettront d’augmenter la qualité et la durée de votre sommeil paradoxal.

Réveillez-vous pendant le sommeil paradoxal !

C’est donc pendant cette phase de sommeil qu’il va falloir vous réveiller pour faire des rêves lucides. Il faudra donc programmer une alarme entre 4 h et 7 h après votre heure d’endormissement. Tout dépendra de la durée de votre cycle de sommeil, qui dure environ 1h30. Pour commencer le test, mieux vaut programmer une heure de réveil à 6h après vous être faufilé sous la couette; vous aurez de plus grandes chances de cibler votre sommeil paradoxal.

Notez vos rêves

Restez alors éveillé quelques minutes, notez votre rêve si vous en avez un qui vous revient… Levez-vous, marchez quelques instants pour mettre votre conscience en action, alors que votre corps est encore endormi par les hormones. Pour avoir des rêves lucides, il faudrait rester éveiller pendant environ 30 minutes, avant de vous rendormir ! Pensez à votre rêve pendant que vous vous endormez à nouveau, imaginez-vous entrain de poursuivre votre rêve… Il se pourrait que ce rêve lucide vous apporte de « nouvelles aventures » !

Le but de faire des rêves lucides a fait l’objet de plusieurs études. Freud disait que le rêve lucide était « un rêve dans le rêve » … Ce qui permettrait d’éviter les cauchemars. Pour ceux qui cauchemardent toutes les nuits et se réveillent en panique, ça vaut peut-être le coup de tenter les rêves lucides !

