Comment faire des rêves lucides (Méthode 3/3)

Chaque nuit, nous rêvons ! Si certains se souviennent de leurs rêves, d’autres estiment qu’ils ne rêvent pas car ils sont incapables de s’en rappeler… Dans un esprit cartésien, le rêve est par définition incontrôlé et incontrôlable, ce qui entraîne parfois le rêveur dans des cauchemars sans fin.

Il existe une catégorie de rêves que l’on appelle « rêve lucide », c’est-à-dire que ces rêves peuvent être contrôlés et dirigés par le rêveur. Cela peut sembler étrange, mais le rêve lucide peut être un rempart contre les cauchemars incessants. Et, il est même possible d’entraîner son cerveau à faire ces rêves lucides !

Pour Antonio Zadra, scientifique du sommeil, un rêve lucide est un rêve dans lequel le rêveur est conscient qu’il rêve… Un paradoxe dans le monde du rêve non ? Voici quelques techniques simples pour entraîner votre corps et votre cerveau à provoquer des rêves lucides !

On opte pour la méditation

La méditation est peut-être l’une des clés pour parvenir à faire des rêves lucides. Juste avant d’aller vous coucher, installez-vous au calme, dans une pièce sombre pour méditer. Vous trouverez pléthore de vidéos sur Internet pour faire vos séances de méditation, mais dans un premier temps, concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez-vous par exemple entrain de monter ou de descendre un escalier. L’objectif étant d’empêcher votre cerveau de penser à autre chose qu’à votre état méditatif. Le fait de vous coucher avec un cerveau relaxé permet d’aller doucement vers un rêve lucide…

Comment prolonger un rêve lucide ?

Vous êtes enfin parvenu à contrôler certains de vos rêves et à vous rendre compte que vous rêvez ? Maintenant, il va falloir tenter de le prolonger afin qu’il ne finisse pas par vous réveiller ! Si vous contrôlez votre rêve, alors faites tourner votre corps (dans votre rêve) et laissez-le tomber en arrière… Apparemment, selon certains pros du rêve lucide, cela aiderait à le poursuivre.

En fait, pour prolonger un rêve lucide, il faut effectuer une action dans le rêve, qui vous empêchera de revenir au monde réel, comme vous frotter les mains… Mais toujours dans votre rêve sous contrôle ! Cela s’apparente d’ailleurs à des techniques d’auto-hypnose dans le monde réel; pourquoi ne pas les appliquer dans nos songes ?

Jouez à des jeux-vidéos ?

La plupart des gamers estiment qu’ils font plus de rêves lucides que les non-joueurs… Cependant, aucune étude scientifique ne le prouve. Si vous avez réussi à obtenir la PS5 pour votre ado, tentez une partie sur un jeu qui vous intéresse. Ça ne coûte rien d’essayer, enfin le prix d’un jeu, et cela vous permettra peut-être de partager un moment avec votre gamer fou ?

Quelques aides médicamenteuses ?

Pour pouvoir faire des rêves lucides, certains spécialistes conseillent la galantamine, un médicament à base de la fleur de perce-neige. En prenant 4 à 8 mg de cette substance au milieu de la nuit, cela aiderait à plonger vers des rêves lucides. Mais attention, la galantamine pourrait également provoquer des rêves peu agréables, ce serait l’un de ses effets secondaires.

D’autres conseillent de prendre occasionnellement de la vitamine B, qui serait capable d’augmenter la réalité des rêves. Cependant, il faudrait en prendre environ 100 mg pour que cela ait un effet probant, ce qui est beaucoup plus que la dose journalière normale. Quoi qu’il en soit, si vous optez pour l’une de ces deux dernières solutions, l’avis d’un médecin est absolument indispensable… Vouloir faire des rêves lucides est-il vraiment essentiel à nos nuits ? A méditer justement !

Libérez votre potentiel avec les rêves lucides Turquet, Quentin (Author)