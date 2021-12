Comment faire des rêves lucides (Méthode 1/3)

Nous avons tous connu l’expérience d’un rêve dont on se souvient, ou d’un rêve qui revient souvent dans notre sommeil. Mais saviez-vous qu’il était possible de faire des « rêves lucides », c’est-à-dire est un rêve durant lequel vous avez conscience d’être en train de rêver ?

Ces rêves lucides se produisent lorsque l’on passe d’un état de veille à une état de rêve sans perte de conscience. Ce sont ces rêves qui peuvent vous sembler plus intenses et qui vous marquent plus au réveil qu’un rêve normal dont vous n’aurez pas le souvenir. Saviez-vous qu’il existait des méthodes pour contrôler vos actions dans vos rêves, ainsi que l’environnement dans lequel ils se déroulent ? Voici la première des trois méthodes !

Ecrivez vos rêves !

Cette première méthode consiste à tenir un journal de vos rêves, c’est-à-dire à écrire immédiatement après votre réveil, ce dont vous vous souvenez. Il faut tout consigner : le lieu, les sensations, les émotions, les personnages connus ou inconnus. Cela entraînera votre cerveau à se souvenir de ce dont il a rêvé. Et donc à les contrôler par la suite. Vous pouvez aussi consigner vos songes grâce à une dictaphone.

Demandez-vous si vous êtes dans la réalité ou dans un rêve !

Toutes les deux ou trois heures, demandez-vous si vous êtes dans la réalité ou dans un rêve… Regardez l’heure, lisez quelques mots d’un texte… Dans un rêve, les lignes de texte sont souvent floues, si elles sont nettes; vous êtes encore bien conscients.

Essayez de traverser la paume d’une main avec l’index de l’autre en pensant que vous pouvez vraiment réussir tout en vous demandant si vous êtes en train de rêver ou pas, avant et après. Si vous rêvez, votre index va traverser votre main, et en vous posant la question deux fois, vous augmentez vos probabilités de réaliser qu’il s’agit d’un rêve (ou pas).

Quelques habitudes à prendre

Pour pouvoir faire des rêves lucides, il faut entraîner votre cerveau. Par exemple, lorsque vous vous endormez, répétez-vous que vous allez être conscient que vous serez entrain de rêver ! Répétez cette phrase jusqu’à ce que l’inconscience du sommeil vous gagne. Cette technique appelée induction mnémonique du rêve lucide repose sur des techniques qui entraînent votre mémoire à réfléchir même lorsque vous êtes en état d’inconscience. La phrase répétée va transformer votre conscience du sommeil en habitude.

Reconnaître les signes personnels

Pour reconnaître les signes personnels de vos rêves, il suffit ensuite de relire vos notes… Vous vous apercevrez sans doute que des signes récurrents apparaissent dans vos songes. Dès lors, pendant votre sommeil, quand vous reconnaîtrez ces signes, cela signifiera que vous êtes entrain de rêver. Nous avons tous des signes récurrents dans nos rêves : les chutes, les poursuites, des lieux ou des blessures… Il faut juste savoir identifier ceux qui reviennent fréquemment !

Retournez dormir après un rêve

Si vous vous réveillez avec le souvenir d’un rêve, écrivez-le puis fermez les yeux et concentrez-vous sur dessus. Replongez dans votre rêve et vérifiez la réalité pour prendre conscience que c’était bien un songe: pincez-vous par exemple ! Gardez cette pensée en tête pour vous rendormir, vous pourriez alors entrer dans un rêve lucide.

Une alarme pour rêver ?

Les spécialistes du rêve conseillent d’acheter une alarme lumineuse pour entrer dans des rêves lucides. Il faudra la régler pour qu’elle se déclenche 4 à 6 heures après votre endormissement. Le mieux serait de la déclencher toutes les heures, mais il ne faut pas non plus ruiner votre temps de sommeil pour parvenir à rêver lucide. La lumière va vous stimuler pendant le sommeil paradoxal et donc vous rendre conscient que vous rêvez. La lumière ne devrait pas vraiment vous réveiller physiquement, juste permettre à votre cerveau de reprendre conscience, pour vous entraîner peut-être vers un rêve lucide !

Radio Réveil Lumineux Matin avec Effets Lumineux - Lampe de Chevet avec 20 Alarmes Luminosité Programmables, Simulation du Lever et du Coucher de Soleil, Fonction Snooze, 7 Sons Naturels, Radio FM SIMULATION INTELLIGENTE DU LEVER / COUCHER DU SOLEIL: Simulez 10 à 60 minutes du lever du soleil en augmentant progressivement la lumière de 10% à 100% et de 10 à 120 minutes du coucher du soleil... Meilleure Vente n° 1