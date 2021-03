Cette étude scientifique explique pourquoi il est important de caresser son chien avant de partir...

A tout à l’heure mon bébé ! Maman et Papa reviennent ! Sois sage, nous n’en n’avons pas pour longtemps ! En apparence, ses mots pourraient être ceux que l’on prononce à un enfant que l’on dépose en garderie… Mais soyons réalistes, ils sont aussi ceux que le prononcent quand on ferme la porte de sa maison, en y laissant son chien…

Certains comportementalistes ne voient pas cette idée d’un très bon œil. Mais, une récente étude révèle qu’il serait bon pour l’équilibre mental du chien de lui parler avant de s’absenter… Cette étude va rassurer plus d’un humain sur sa santé mentale par rapport à son chien ! Décryptage !

Que font les chiens lorsque vous partez ?

Apparemment et finalement assez logiquement, ils vous cherchent et cela semble les contrarier ! Ne vous fait-il pas ses yeux tristes lorsque vous mettez votre manteau, ou vos chaussures ? Et ne vous fait-il pas une fête de folie même si n’êtes partis que dix minutes. S’il n’a apparemment pas la conscience du temps qui passe d’un humain, il a celle de la solitude ! Selon cette étude, en lui donnant quelques caresses avant votre départ, vos pantoufles ou votre canapé ne seront pas ses victimes !

Une étude comportementale intéressante

Cette étude publiée sur Science Direct a été réalisée par des chercheurs des universités italiennes de Pise et Pérouse. Elle confirme que les chiens ne subissent pas de bouleversements importants en notre absence. Mais que leurs émotions sont plus gérables lorsque nous les flattons avant de fermer la porte.

Pour réaliser leur étude, 10 chiens de 1 à 11 ans ne présentant pas de signe d’attachement disproportionné ont été observés. Les tests ont été réalisés dans un espace extérieur clos en enregistrant les comportements canins.

Après une promenade, les chiens étaient laissés dans l’enclos à un chercheur. Leurs battements cardiaques étaient alors mesurés. Chaque chien a été testé deux fois… Une première fois, où il son maître discutait avec le chercheur en l’ignorant… Une seconde où il recevait une minute de caresses avant le départ.

Les résultats des tests

Dans la première phase, celle où les maîtres ignorent les chiens, ceux-ci ont passé environ 3 minutes à les chercher. Dans la seconde phase, le chien caressé ne semblait pas chercher son propriétaire.

Des tests salivaires ont été réalisés pour doser l’hormone de stress, mais aucune différence n’a été constatée entre les deux phases. En revanche le rythme cardiaque semblait plus bas sur les deuxièmes phases de tests que sur les premiers.

Le conseil des chercheurs !

Pour que votre chien ne se sente pas abandonné ou n’ait pas envie de détruire la maison ou le jardin, les chercheurs conseillent de le préparer à votre départ une heure avant ! Cela nous semble un peu excessif, imaginez devoir quitter la maison trois fois par jour ! Allez cette étude a au moins le mérite de conforter celles et ceux qui parlent à leurs chiens comme à un enfant avant de partir travailler !