Adieu les corvées, je teste (enfin mon chat) le bac à litière autonettoyant ScoopFree de PetSafe

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous découvrez souvent des tests en tous genres, axés sur divers univers qui vont de l’électroménager, aux imprimantes 3D en passant par les aspirateurs, un Airfryer ou encore un robot tondeuse. Les tests de produits lorsqu’ils sont réalisés en toute objectivité, sont toujours une aide pour un consommateur qui doit en faire l’acquisition. Je n’avais encore jamais mis mon chat, qui répond au doux prénom d’Obi Wan Gaspard Kenobi (oui, tout ça :)), à contribution. Alors, lorsque PetSafe m’a proposé de tester la litière ScoopFree, et avec l’autorisation du testeur en chef, j’ai accepté de recevoir cet étrange bac à litière. Pour être honnête, le prix m’a interpellé, car il est vendu 329,99 € sur le site PetSafe.com, un budget assez élevé pour un bac à litière. Néanmoins, la promesse de gagner du temps, et de simplifier l’entretien de la litière, m’ont convaincu. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions sur le bac ScoopFree de PetSafe

Comme à l’accoutumée, lors de mes tests, je m’attarde, dans un premier temps, sur l’emballage, le design et le sentiment ressenti, avant de passer à la partie plus technique… Obi, lui, était sur le pied de guerre, comme à chaque fois que je reçois un colis, sans savoir que celui-ci lui était réellement destiné. En termes de design, j’apprécie le côté sobre et moderne, en blanc épuré, qui s’intègre facilement dans n’importe quel intérieur sans attirer l’attention. J’installerai ce bac dans la cuisine, sa place habituelle, pour savoir plus tard, si Obi l’adopte, ou bien la rejette.

Continuons sur l’apparence, avec un bac qui m’apparaît simple d’utilisation, pour moi humain, comme pour mon félin. J’apprécie les lignes arrondies qui lui donnent un aspect moderne. Le bac inclut un compartiment en façade pour le nettoyage automatique, où les déchets sont rassemblés. À l’intérieur, un système de râteau visible permet de maintenir la litière propre en rassemblant les déchets après chaque passage du chat. Je dois avouer que le râteau m’a quelque peu intrigué. Enfin, une dernière promesse : je peux l’utiliser avec n’importe quelle litière agglomérante, et cela m’arrange bien, car Obi a sa litière, et je ne suis pas certain qu’il accepterait d’en changer !

Une installation en quelques minutes !

D’apparence, on pourrait croire que l’installation va nécessiter quelques montages ou quelques outils. Eh bien non, il n’en est rien et c’est probablement la première chose qui m’a frappé en déballant le ScoopFree. En effet, le bac est livré avec un adaptateur, un guide de démarrage rapide soit dit en passant. En quelques minutes, le bac était prêt à l’emploi dans un coin discret de la cuisine, sous les escalier, ce qui est parfait, car Obi déteste être vu quand il fait ses besoins. Je craignais d’ailleurs qu’il refuse d’y mettre les pattes, habitué à sa litière en forme de cabane !

Une fois installée, la litière se met dans le bac comme je le ferai dans un bac classique, puis le râteau en métal se met en place pour ratisser les déjections de manière autonome. Après quelques heures de réflexion, d’observation, de tentatives d’approche, Obi a finalement décidé d’y mettre les pattes, probablement encouragé par une envie viscérale de se soulager ! Une fois la commission déposée et Obi-Wan parti vers d’autres aventures, le ratissage se déclenche automatiquement et collecte les déchets dans un compartiment couvert et refermé, ce qui est très efficace pour contrôler les odeurs. Au premier passage, je me suis dit : mais c’est génial ce râteau, adieu les gants en latex, et la pelle adéquate pour retirer les crottes après chaque passage. Et, plus d’odeurs non plus qui inondent la maison !

Un confort partagé, pour Obi-Wan d’abord et pour moi ensuite

Pour mon chat, rien n’a changé ou presque. En réalité, en observant le chat, je me dis que ce bac lui a peut-être apporté une meilleure hygiène. Je m’explique. Lorsque je m’absente toute une journée, le chat vaque à ses occupations et file à la litière plusieurs fois par jour. Après plusieurs passages, les déjections se trouvent dans la litière et je ne peux, de mon côté, les enlever que le soir. Le bac à litière ScoopFree se nettoie après chaque passage, ce qui laisse, en définitive, le bac propre tout au long de la journée. Et, lorsque je rentre, je n’ai plus d’odeurs, et plus à passer plusieurs minutes consacrées à cette tâche ingrate qu’est le ramassage des crottes ! En termes de propreté, la première semaine, je n’ai eu à vider le compartiment à déchets qu’une seule fois, et la litière agglomérante reste étonnamment propre grâce au râteau qui effectue le tri. Honnêtement, les quelques minutes gagnées tous les jours sont toutes au bénéfice d’Obi. En effet, quand je rentre, je prends le temps de le câliner et de jouer avec lui, au lieu de nettoyer ses crottes !

Un exemple concret d’utilisation

Un chat n’est pas comme un chien, il peut rester seul le temps d’un weekend, du moment qu’il dispose de nourriture, d’eau, de coins pour dormir et de sa litière. Il dispose d’un distributeur automatique de croquettes, et d’un distributeur d’eau fraîche, donc aucun souci de ce côté-là. Mais, avant l’arrivée du ScoopFree, j’aurais dû confier à un voisin le soin de passer pour nettoyer et éviter les mauvaises odeurs. Cette fois-ci, le bac à litière a pris soin de tout, et en rentrant, j’ai retrouvé une litière impeccable, sans traces de mauvaises odeurs. Obi-Wan, qui est plutôt du genre exigeant en la matière, n’a pas semblé m’en vouloir, bien au contraire, les ronds-de-jambe étaient encore plus intenses que d’habitude. J’ignore encore si je lui avais manqué ou s’il voulait des friandises ! Enfin, en termes de sécurité, je craignais un peu qu’Obi s’amuse avec le râteau et que ce dernier le blesse. Et, évidemment, ce qui devait arriver arriva ! Curieux comme une pie, Monsieur Obi Wan Gaspard Kenobi a voulu attraper le râteau quand celui-ci fonctionnait ! Heureusement, la sécurité de l’appareil stoppe immédiatement le râteau en cas de présence de l’animal. Ce qui, pour ma part, est un atout rassurant pour moi. En effet, ce chat est du genre à s’intéresser à tout, même à ce qui n’est absolument pas pour lui d’ailleurs !

Quels sont ses points faibles et les améliorations possibles ?

Je suis absolument conquis par cette litière qui me fait gagner un temps fou, et m’évite aussi quelques accidents de ramassage peu agréables. Néanmoins, je noterai quelques bémols. Tout d’abord, même si le compartiment est conçu pour limiter les odeurs, il peut tout de même en subsister, surtout si l’on attend trop longtemps avant de vider le réservoir. Pour éviter au maximum les odeurs très désagréables, notamment de l’urine de chat, je vide donc le compartiment chaque semaine pour être sûr que tout reste frais et accueillant. Une autre difficulté est le stockage de la litière elle-même. La litière agglomérante peut coller au râteau en métal, nécessitant un nettoyage régulier pour que l’appareil fonctionne correctement. De plus, si je devais ajouter un autre bémol, j’aurais préféré que le bac soit recouvert d’un couvercle, car mon chat aime se cacher pour faire ses besoins. On me glisse à l’oreille qu’un couvercle est disponible en option, ainsi qu’un tapis anti-dispersion à 59,99 € (épuisé à l’heure où j’écris ces lignes).

En conclusion : un investissement qui vaut le détour ?

Après plusieurs semaines d’utilisation, le ScoopFree est devenu un outil indispensable pour mon félin qui l’adore. Certes, l’investissement initial peut sembler élevé. Pourtant, l’appareil justifie son prix par une réduction drastique du temps consacré à l’entretien et une tranquillité d’esprit appréciable. Non seulement ce bac à litière autonettoyant est commode, mais il répond aussi aux exigences de confort et de propreté de mon cher Obi Wan Gaspard Kenobi, qui n’hésite pas à montrer sa satisfaction en s’installant volontiers dans son espace fraîchement nettoyé. J’ignore pourquoi il a toujours envie de faire ses besoins quand le bac vient juste d’être nettoyé ! Je vous rappelle le prix de bac à litière ScoopFree de PetSafe : 329,99 €, mais l’investissement reste intéressant, notamment si vous travaillez en dehors de chez vous et que vous êtes absent plusieurs heures par jour.

Les plus

Efficace

Anti odeur

Sécuritaire

Silencieuse (-65 dB)

Les moins

Le couvercle et le tapis sont vendus en option

Un peu encombrante

