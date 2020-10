Les Anges du Rail, ces hommes et femmes au grand cœur ont permis l’adoption de centaines d’animaux !

Lorsque l’on choisit d’adopter un chien ou chat dans un refuge SPA, la première chose est souvent de consulter le site Internet. Mais quand celui pour qui on a un coup de cœur se trouve à des centaines de kilomètres, il n’est pas évident de l’adopter. Il existe bien des transferts d’un refuge à l’autre mais ils sont assez rares. Connaissez-vous l’association Anges du Rail ? Cette association créée l’année dernière peut permettre à votre animal de vous rejoindre ! Grâce à eux, ce sont plus de 1000 animaux qui ont déjà rejoint leurs familles ! Et cela est rendu possible grâce à des cheminots au grand cœur !

Concrètement, les cheminots bénéficient de voyages gratuits sur les réseaux TER ainsi que de 8 voyages par an en TGV. En fait, s’ils transportent un animal, ils ne paient que pour lui… Sur le réseau ferré français, les animaux de compagnie de moins de 6 kilos paient 7€ le voyage, quant à ceux de plus de 6 kilos le prix est de 50% du billet « humain ». Tous les documents inhérents à l’animal doivent être en possession du cheminot qui le transporte.

Attention cependant, un particulier ne peut pas contacter les Anges du Rail pour transporter un animal. Seules les associations peuvent faire appel à cette association. Si l’adoptant utilise les services des Anges du Rail via le refuge d’adoption, alors il devra s’acquitter du prix du billet en plus des frais d’adoption. Ce qui semble absolument logique !

Les Anges du Rail proposent également de récupérer les animaux à l’aéroport quand ils viennent d’Outre-Mer par exemple. Mais aussi de le déposer auprès d’un collègue dans une gare de correspondance, ou encore de le garder quelques jours en attendant le prochain train ! Si vraiment, aucun chien ne vous séduit dans le refuge près de chez vous, vous pourrez soumettre l’idée des Anges du Rail… Une superbe initiative encore méconnue qui permettra probablement de belles rencontres.

Mais nous rappelons qu’adoptez un animal est un engagement pour la vie ! Qu’il peut engranger des frais vétérinaires conséquents parfois et qu’il n’est pas un objet que l’on aime… puis que l’on jette comme un vulgaire mouchoir en papier. Un chien c’est environ 12 ans de vie commune, un chat, ce peut-être 20 ans ! Adopter est un acte responsable et les Anges du Rail peuvent vous aider à trouver votre compagnon … Pour la vie et même à des centaines de kilomètres !

Photo d’illustration matabum / Shutterstock