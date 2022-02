Quelles sont les deux races de chien les plus abandonnées en ce début d’année ?

En 2021, la France détient l’un des plus tristes records: celui des abandons d’animaux en refuge, sur le bord d’une route, attachés à un arbre… Ces boules de poils offertes en cadeau de Noël ou pour s’occuper pendant les confinements ont bien grandi. Et une association de Seine-et-Marne alerte sur deux races qui sont particulièrement victimes de l’abandon: le Berger Allemand et le Berger Malinois, deux espèces qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. L’association Educ Dog 77 qui se trouve à Dormelles constate une forte hausse d’abandons de ces chiens dans le département… Il n’y a d’ailleurs qu’à se balader sur les sites des refuges pour constater que ces deux races et celle des « staffs » sont nombreuses à l’adoption.

Les abandons, conséquences des confinements !

Depuis la fin de l’été, l’association Educ Dog 77 a déjà du placer 5 bergers allemands et 50 malinois dans de nouvelles familles ! D’après l’un des responsables de l’association, ces abandons seraient la conséquence direct des adoptions effectuées pendant les confinements. Et notamment, lors du premier en mars 2020 qui avait fait bondir les adoptions. D’ailleurs depuis quelques semaines, Educ Dog 77 constate qu’une autre race est très « abandonnée » : le berger australien.

Pourquoi ces abandons ?

Ces trois races de chiens sont des races que l’on trouve normalement chez des éleveurs… Les petites boules de poils si mignonnes au départ deviennent des chiens d’une quarantaine de kilos qu’il faut savoir maîtriser. Le malinois ou le berger allemands sont des chiens qui ont un besoin d’exercice constant et soutenu. Mal éduqués, ils peuvent alors se révéler mordeurs et dangereux pour les enfants notamment. Et, au lieu de leur apprendre les bonnes manières, aidés de spécialistes du comportement animalier, les propriétaires font le choix le moins couteux et le plus rapide: les abandonner.

Victimes de mauvais traitements ou n’ayant pas les bases d’une bonne éducation, ces races de chien sont très difficiles à replacer et demandent un suivi sans faille. Ces chiens ne sont pas catégorisés comme dangereux, mais n’oublions pas qu’ils sont les meilleurs alliés de nos forces de l’ordre… Un berger allemand ou un malinois, ce n’est pas un chien d’appartement !

Quelles qualités faut-il pour détenir ces races de chien ?

Le malinois (ou berger belge) serait donc le chien le plus victime d’abandon en ce début d’année 2022… Avant d’adopter un malinois (ou un berger allemand) il faut prévoir quelques cours d’éducation canine. Ces chiens, très énergiques ont un grand besoin d’exercice et doivent recevoir une éducation ferme quand ils sont chiots. Ils sont faciles à dresser, à condition que le dressage soit suivi et sans faille dès le départ. Bien éduqué, le malinois est un amour de chien, très protecteur avec son maître et les enfants de la famille…

Très joueur, il a un besoin absolu de se dépenser ! Attention, ces chiens sont des « chiens de garde » et peuvent se montrer un peu bruyants au niveau des aboiements. Quoiqu’il en soit, comme pour toute adoption, elle doit être réfléchie ! Un chien, un chat, un cochon d’inde ne s’offrent pas en cadeau de Noël ou pour passer le temps: c’est un engagement de 10 à 15 ans que nous prenons envers cet être vivant.