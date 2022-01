Quel est la race de chien préférée des Français en 2021 (non, ce n’est pas le Border Collie) ?

Les mois de janvier sont évidemment propices à la publication de nombreux classements de l’année passée: personnalité préférée des français, Goldman toujours en tête et Pesquet qui fait son entrée à la seconde position; voiture préférée des français avec cette année la Dacia Sandero qui truste le classement. Il existe également un classement qui élit le chien préféré des Français, qui se base sur les inscriptions de chiots au Livre des Origines Françaises (LOF).

Ce classement ne prend donc pas en compte les chiens non « lofés », mais seulement les chiens de races. Il est évident que sinon, le chien préféré des Français serait probablement le « corniaud, de races mélangées ». Le chien préféré des Français peut être à robe rouge, merle ou noire. Il a souvent les yeux clairs voire vairons. Le premier du classement est évidemment Le Berger Australien, joueur, affectueux et fidèle.

Des inscriptions records au LOF

En 2021, le LOF a enregistré 276 506 naissances de chiots de races, inscrits. Un record jamais enregistré depuis 1885, date de la création du LOF, avec une hausse de 13% des naissances par rapport à 2020. La France devient le troisième pays au monde où l’on compte le plus de chiens (2.5 millions) juste derrière l’immense Russie, et le très peuplé Japon. 298 races ont été inscrites au LOF en 2021… Et le record d’inscription revient donc au berger australien.

Vainqueur, le berger australien

Au classement des chiens préférés, le berger australien reste cette année encore en tête avec 20 449 chiots nés et inscrits au LOF en 2021, soit 27% de chiots en plus par rapport à 2020. La race est d’ailleurs la première à passer la barre des 20 000 naissances en France en une seule année. Les deux races les plus aimées des Français sont ensuite le Golden Retriever, qui a longtemps été en tête, puis le berger belge (ou malinois). Quant au Staffordshire Bull Terrier, second l’an dernier, il chute à la 4ème place cette année. On compte en 2021, 14 444 naissances de golden retriever et 13542 bergers belges.

Et ce n’est pas une si bonne nouvelle que cela !

Nous avons donc battu le record des naissances de chiots en France, mais devons-nous nous en réjouir ? Malheureusement pas du tout, puisque 2021 fût aussi l’année des records d’abandons… Et si vous vous baladez un peu sur les sites des SPA, vous verrez que les chiens types Bulls Terriers (2ème en 2021) envahissent les refuges… La SPA a enregistré plus de 17 000 abandons en 2021, un triste record de ce côté-là aussi !

Comme nous le répétons souvent et le répéterons encore, un chien ce n’est pas un cadeau de Noël ou d’anniversaire. Une adoption, qu’elle se fasse en refuge ou chez un éleveur (et PAS en animalerie), doit être un acte réfléchi. Quand vous adoptez un chien, vous en prenez pour 12, 13 ou 15 ans minimum et vous n’avez pas le droit de vous en débarrasser quand il devient trop vieux. Quant au berger australien, réfléchissez avant de céder à la tentation, et renseignez-vous sur la race. Ils sont craquants c’est sûr, mais ils demandent aussi beaucoup d’exercices physiques, et sont souvent très énergiques. Il serait dommage que les bergers australiens envahissent les refuges à l’été 2022 non ?