Des lycéens inventent une machine qui recycle et transforme les déchets alimentaires en nourriture pour chiens

Les chiens errants sont un fléau récurrent en Turquie et sont omniprésents dans les zones urbaines. D’après certaines estimations, Istanbul compterait environ 150 000 chiens errants. Bien que certains d’entre eux bénéficient du soutien de bénévoles et d’organisations de protection animale, de nombreux autres sont maltraités, mal nourris et représentent un danger pour la santé et la sécurité publiques. Les autorités turques ont entrepris diverses actions pour tenter de résoudre le problème des chiens errants. C’est, par exemple, le cas de campagnes de stérilisation pour limiter leur population, ou encore la mise à disposition d’abris temporaires. Cependant, les avancées sont lentes et les obstacles sont nombreux, notamment en raison du manque de financement et de soutien gouvernemental. Les associations tentent donc de lutter contre ce fléau pour le bien-être animal, mais également pour la sécurité des personnes. Découvrez deux inventions turques destinées à ces chiens errants.

Une machine qui transforme les déchets alimentaires en nourriture pour animaux

Cette invention nous vient des étudiants du lycée technique de Konya. « Nous aidons nos amis les animaux. Mes amis et moi sommes très heureux de participer au projet », déclare l’un des élèves. L’invention est axée sur deux sujets importants : la récupération de déchets alimentaires et la possibilité de nourrir les chiens errants. Pour ce faire, ils ont inventé une machine et récupèrent les déchets des cafétérias scolaires, des institutions publiques, des hôtels et restaurants. Cette machine a été créée en collaboration avec de nombreux départements du lycée technique : machines, métal, automatisation.

Une magnifique collaboration pour aider les chiens errants. « Nous avons fait plusieurs expériences. Nous avons testé plusieurs méthodes différentes pour conserver les aliments de manière biologique pendant une longue période et sélectionner les mélanges que nos compagnons animaux apprécieraient », explique le directeur du lycée dans une interview accordée au magazine turque, AA.tr.

Comment ça marche ?

Le processus de récupération des aliments pour nourrir les chiens errants implique l’utilisation de quatre machines distinctes. Tout d’abord, les aliments tels que le pain et les os sont broyés en petits morceaux grâce à un broyeur. Ensuite, les aliments sont fermentés dans une deuxième machine, puis leur taille est ajustée dans une troisième. Enfin, si les aliments ne sont pas utilisés sous forme humide, ils seront séchés au four. Cette innovation procure une solution potentielle pour recycler les déchets alimentaires et nourrir les chiens errants qui abondent dans ce pays d’Europe à moindre coût.

Une autre invention turque : Pugedon, qui recycle les bouteilles en plastique

L’invention turque Pugedon vise à résoudre deux problèmes majeurs en Turquie : la pollution des déchets en plastique et le nombre croissant de chiens errants dans les rues. La machine fonctionne comme une machine de collecte de bouteilles en plastique et est équipée d’un distributeur de nourriture pour les chiens errants. Elle fonctionne de manière autonome grâce à des panneaux solaires installés sur le toit.

Chaque fois qu’une bouteille en plastique est insérée dans la fente de la machine, le distributeur de nourriture est activé, permettant de nourrir les chiens errants tout en collectant les bouteilles en plastique. Les bouteilles sont ensuite compactées et stockées dans la partie inférieure de la machine pour être recyclées plus tard. En outre, l’énergie électrique générée par les bouteilles collectées est utilisée pour produire la nourriture pour chiens. Cette invention innovante offre une solution durable et pratique à deux problèmes majeurs en Turquie. Un open bar utile pour les chiens errants et pour la planète !