Zéro Déchet : cinq applications pour aider à passer au zéro déchet en douceur

Selon un rapport de l’ADEME, 10 millions de tonnes de nourriture encore consommable sont jetées chaque année et nous produisons plus de 300 millions de tonnes de déchets tous confondus. Au niveau des déchets alimentaires, ce sont 20 kilos par an et par habitant qui sont jetés, et parmi ces vingt kilos, on trouve 7 kilos de déchets encore emballés… Avec la pratique du compostage, et la prise de conscience de ce gaspillage, les chiffres tendent à baisser. Mais ils sont encore trop élevés ! Passer au « mode zéro déchet » est plus facile à dire qu’à faire. Il existe des applications qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire. Elles sont nombreuses, mais nous en avons choisi cinq qui nous paraissent pertinentes. Présentation

To Good To Go

C’est aujourd’hui, la plus connue des applications anti-gaspillage alimentaire. En quelques années, elle est probablement devenue l’appli numéro 1 de l’anti-gaspillage ! Le principe repose sur la récupération des invendus des restaurants, boulangeries, supermarchés, fleuristes. Le professionnel propose des « paniers surprises » qu’il suffit d’acheter directement sur l’application. En moyenne, un panier coûte 5€ pour 15€ de marchandises. Mais certains commerçants proposent bien plus que les 15€ annoncés. Seul bémol : on ne sait pas ce que contiennent les paniers avant de les avoir en main. Vous pouvez donc vous retrouvez avec 5 kilos de bananes comme avec des cuisses de poulet ! Téléchargez gratuitement Too Good To Go pour Android ou iOS.

Zero Waste Objective

Si vous aimez les défis « Zéro déchet », cette application est faite pour vous ! L’application va vous lancer une série de défis pour parvenir à atteindre le zéro déchet. Cinq grands thèmes s’offrent à vous : la salle de bain, la cuisine, la maison, la fête et le jardin. Vous pourrez vous convertir aux éponges tawashi avec des vieilles chaussettes, trouver un magasin vrac à deux pas de chez vous ou composter correctement. Cette application se destine notamment à ceux qui débutent dans le zéro déchet. Celles et ceux qui sont déjà sensibilisés trouveront peut-être que l’appli est un peu trop simple… Mais il faut un début à tout non ? Nous, on valide le côté ludique de l’application. On joue, mais on prend aussi des habitudes qui finalement servent tous les jours ! Téléchargez gratuitement Zero Waste Objective pour Android.

TupTop

Avez-vous déjà remarqué la quantité d’emballages qui entourent certains produits? Prenons l’exemple de pains au chocolats (ou chocolatines) industriels. Un grand emballage qui cache deux autres emballages dans lesquels dix pains sont rangés, et chaque pain au chocolat est ensuite emballé individuellement… 23 emballages plastiques pour un seul produit ! Tup Top vous aide à faire vos courses en magasins en évitant les emballages. Concrètement, l’application référence autour de vous les magasins alimentaires, restaurants ou supermarchés qui acceptent les contenants des clients. Et il est aisé de constater qu’ils ne sont malheureusement pas encore très nombreux ! Téléchargez gratuitement Tup Top pour Android.

Compost Challenge

A titre personnel, nous aimons beaucoup cette application, elle permet de réduire considérablement vos déchets grâce au compostage. Une application ludique qui vous apprend toutes les techniques du compostage. Attention, ce jeu peut presque devenir addictif ! Mais c’est un excellent entraînement, le compostage deviendra obligatoire pour les particuliers dès 2023, cela nous laisse un peu moins d’un an pour nous y habituer ! Téléchargez gratuitement Compost Challenge pour Android ou iOS.

Vinted

Evidemment Vinted se devait d’être dans ce classement… Tu ne le mets plus ? Vends-le ! Le slogan est désormais connu de tous, et c’est plutôt pratique. L’application permet de vendre ou d’acheter des vêtements d’occasion que l’on reçoit à domicile. Attention cependant, les arnaques se multiplient et parfois mieux vaut donner à des proches ou des associations que vendre, les mauvaises surprises existent. Téléchargez gratuitement Vinted sur Android ou iPhone.