Elle invente un harnais canin d’alerte qui peut être activé par les chiens d’assistance

Lorsque l’on est porteur de certains handicaps, les chiens d’assistance sont de véritables alliés pour plus d’autonomie, mais également, plus de sécurité… Lorsque le maître rencontre un problème grave comme une chute, ou un malaise, comment le chien peut-il prévenir les secours ou un proche ? Pour répondre à cette problématique, trois anciens étudiants, diplômés du NAIT d’Edmonton, ont inventé un système d’alerte de vie à l’usage des chiens d’assistance. Ce système peut être déclenché par le chien quand le maître rencontre un souci… L’invention baptisée Lassie 2.0 est désormais finaliste pour le prix du projet de l’année 2022 décerné par l’Association of Science and Engineering Technology (ASET). Découverte de cette invention très utile !

De quoi se compose Lassie 2.0 ?

Michelle Gariepy est l’une des créatrices de Lassie 2.0. Elle explique que le dispositif se compose de trois éléments distincts : l’appareil que doit porter le maître, le gilet pour le chien, et une application mobile. Un dispositif enfantin, qui nécessite évidemment un apprentissage pour le chien, pour pouvoir l’utiliser. Le maître doit porter l’appareil lors de ses sorties, car pour l’intérieur, le système est géolocalisé. Lorsque le chien est témoin d’un danger ou d’un accident, il lui faut appuyer sur le bouton, ce qui déclenche l’envoi d’un message vers une application mobile de surveillance.

Et ensuite, comment ça marche ?

Lors du déclenchement du dispositif par le chien, un message d’alerte est envoyé par mail ou SMS à un contact d’urgence déterminé à l’avance par le maître ou ses proches. Le mail donne l’emplacement géographique exact du maître et du chien, ce qui lui permet soit de venir sur place, soit de prévenir les secours. En outre, lorsque le système est déclenché, le gilet du chien se met à clignoter et amplifie les tonalités d’un haut-parleur, ce qui contribue à alerter les passants par exemple. Selon la créatrice, le gilet clignotant permet également au chien d’être vu et « mieux compris » s’il doit aller chercher de l’aide dans une foule, entre autres. Quant à l’apprentissage, pour ces chiens habitués à ouvrir une porte de bâtiment ou à appeler un ascenseur, appuyer sur le bouton de Lassie 2.0 ne demande pas plus d’efforts, juste un apprentissage supplémentaire pour savoir quand il doit le déclencher.

Pourquoi cette invention ?

Au Canada, pays d’origine de cette invention, il y a environ 55 000 chiens d’assistance et ce nombre ne cesse d’augmenter… Il est donc primordial que les personnes sachent comment réagir lorsqu’ils sont approchés par un chien d’assistance. Si ces chiens viennent à vous, ce n’est pas pour quémander une friandise ou une caresse, mais parce que leur « humain » rencontre un problème majeur ! Lorsque l’on parle de chiens d’assistance, nous pensons d’abord aux chiens guides d’aveugle. Pourtant, ces animaux sont aussi de véritables anges gardiens pour les personnes épileptiques, car ils parviennent à détecter les crises avant qu’elles ne surviennent. Ils sont aussi de précieux accompagnants pour les personnes autistes, leur permettant de créer un lien avec un animal, souvent plus facile qu’avec un humain. Mais également pour les personnes atteintes de handicap physique, les aidants dans toutes leurs tâches quotidiennes…