Pokaa, est le premier chien renifleur de Covid à officier en France

Réaliser le fameux test PCR n’est pas la chose la plus agréable à faire… Et pourtant, cela peut s’avérer nécessaire, que ce soit pour se rassurer, ou pour passer certaines frontières. Et si au lieu de vous enfoncer un énorme coton-tige dans le nez, vous vous faisiez renifler par un gentil labrador ?

Les capacités olfactives d’un chien ne sont plus à démontrer ! Ils peuvent flairer la drogue, les armes, les explosifs… Mais également retrouver des survivants sur les terrains dévastés après un effondrement, une explosion ou un tremblement de terre. En France, après plusieurs mois d’entraînement, Pokaa est le premier chien renifleur de Covid à exercer son nouveau métier dans une maison de retraite, et il est apparemment super doué !

Comment fait Pokaa pour détecter le Covid 19 ?

A la maison de retraite La Roselière de Kunheim (67), Pokaa officiait déjà comme chien de médiation… Mais dans quelques temps, il devrait éviter aux résidents et personnels soignants le désormais fameux coton-tige douloureux !

Concrètement, Pokaa a reçu de l’hôpital de Strasbourg divers échantillons de tissus, tous conservés dans un environnement stérile. Certains avaient été imprégnés de sueur de patients symptomatiques, asymptomatiques, mais aussi négatifs au test !

Carton plein pour Pokaa, il a reconnu 100% des « tissus » positifs… Mais surtout il a réussi à reconnaître 95% des profils asymptomatiques, et c’est cette donnée qui est importante pour limiter les contagions. Dans le cas de patients asymptomatiques, la truffe d’un chien pourrait même détecter le virus 48h avant le test PCR. Un gain de temps précieux.

Quelle est la formation de Pokaa ?

Pokaa a suivi une formation de 4 semaines à l’ENVA (L’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort) pour y suivre la méthode Nosaïs-Covid: cette méthode étudiait la capacité de 21 chiens aux Emirats Arabes Unis à détecter le Covid avec des centaines d’heures d’entraînement… Le Pr Grandjean responsable de cette étude explique que le chien parvient après entraînement à détecter la protéine Spike. Cette protéine, commune à tous les variants, est celle par laquelle le virus entre puis infecte les cellules.

Pokaa est un chien de l’association Handi’Chiens, qui forme des chiens d’assistance. Alain Legrand, directeur de l’association, explique que trois autres canidés ont été formés à la détection du virus, mais pour l’instant, seul Pokaa officie en maison de retraite.

Un espoir pour tous ?

Le Docteur Kohser, directeur de la maison de retraite, se dit très satisfait de cette méthode de détection, peu coûteuse et surtout parfaitement tolérée par les résidents, qui, pour la plupart, souffrent de troubles cognitifs. D’ailleurs, l’un des résidents avoue qu’il est bien plus agréable de se faire détecter par un gentil toutou que par un coton tige dans le nez !

Handi’Chiens demande le soutien des pouvoirs publics

Cette association ne vit que grâce à des dons de particuliers ou de partenaires… Pour que ces détecteurs de Covid canins se généralisent, il faudrait que les pouvoirs publics acceptent de débloquer des fonds.

Certaines maladies comme le cancer peuvent être détectées par des chiens entrainés… Ces derniers peuvent aussi prévenir des crises d’épilepsies avant qu’elles ne déclenchent ! Les chiens d’assistance ne concernent pas que les personnes atteintes de cécité, et les formations sont coûteuses. Pourtant, au vue des résultats obtenus sur la détection du Covid par Pokaa, il serait peut-être temps de prendre conscience que cela fonctionne vraiment…