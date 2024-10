Pet Power, une invention qui permet de générer de l’énergie en promenant son animal de compagnie

Générer de l’électricité propre est un peu le souhait de tous, dans notre époque actuelle. Nous voyons l’avènement des panneaux solaires, des éoliennes, ou encore de diverses solutions pour être moins dépendants des énergies fossiles, plus polluantes et non renouvelables. En mars 2023, dans cet article, je vous présentais une innovation intéressante, de la start-up britannique Pavegen. Pour résumer, l’idée était d’installer leur produit phare, des pavés spéciaux qui produisent de l’électricité, simplement en marchant. Cette idée, le géant des produits animaliers, Purina, l’a saisi au vol. Cette multinationale, engagée dans le développement durable, a imaginé, avec Pavegen, une passerelle baptisée PET POWER. Et, vous allez voir que cette idée est plutôt sympathique ! Découverte.

Pavegen, qu’est-ce que c’est ?

Avant de vous présenter l’initiative de Purina, en collaboration avec les produits Pavegen, laissez-moi vous rappeler ce que sont ces pavés d’un nouveau genre. Les pavés Pavegen sont, en réalité, des revêtements pour les trottoirs, reliés à des dizaines de capteurs sous terrain, eux-mêmes reliés à une petite centrale. Lorsque les piétons foulent le sol équipé de Pavegen, ils produisent, en marchant, de l’électricité, sans aucune autre intervention que leurs pas. Ainsi, l’électricité produite peut alimenter l’éclairage du trottoir, ou des bornes de recharges pour smartphone, installées à proximité. L’idée est géniale, mais l’installation couteuse, il est alors difficile de l’imaginer sur la totalité des trottoirs d’une ville par exemple.

Comment Purina envisage l’utilisation des dalles Pavegen ?

Purina, filiale de Nestlé, est le leader mondial de la nourriture animale. Fondée en 1893, la marque américaine et suisse, travaille depuis longtemps sur des produits pour animaux, respectant le bien-être animal, mais également l’environnement. Avec la « Pet Power », Purina souhaite amplifier son engagement en faveur du développement durable et de l’électricité renouvelable. Pour cela, elle s’adresse évidemment aux maîtres d’animaux, soucieux de l’environnement, et prêts à agir avec leur chien (ou leur chat) pour cette cause essentielle. Néanmoins, l’équation était difficile à résoudre, car produire de l’électricité renouvelable grâce à son animal peut sembler plutôt loufoque. Et, c’est là que Pavegen entre dans le jeu, en équipant des passerelles, les Pet Power, avec les pavés innovants. Ainsi, lors des promenades de vos poilus, leurs pattes (et vos pieds) produisent de l’électricité. Il fallait y penser, non ?

La passerelle Pet Power, plus en détail…

Vous imaginez que cette passerelle ne peut pas être installée partout, il faut assurément un terrain propice à cette installation. Purina et Pavegen misent, par conséquent, sur les espaces verts des jardins publics, qui seraient le terrain de jeu idéal pour leur installation. Chaque pas sur une passerelle Pet Power peut générer trois joules d'électricité. Si les propriétaires jouent le jeu, et empruntent ces passerelles, Purina et Pavegen seraient probablement les premiers à utiliser les promenades quotidiennes de nos poilus pour générer de l'électricité ! Personnellement, je trouve l'idée géniale, et verrait très bien cette Pet Power, installée dans plusieurs endroits de mon village. Ensuite, l'électricité produite pourrait éclairer la passerelle elle-même, ou permettre l'installation de petites bornes de recharge, etc. Plus d'informations sur le site Pavegen.