Pavegen : « Générer de l’électricité en marchant », une start-up invente le trottoir qui capte l’énergie des piétons

Lorsque Neil Armstrong avait foulé le sol lunaire le 21 juillet 1969, il se dit qu’il avait prononcé la phrase suivante : “Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’Humanité.” Cette phrase pourrait allègrement être employée pour décrire la technologie inventée par la start-up britannique Pavegen. En effet, l’entreprise est à l’origine d’une technologie qui permet de produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique délivrée par les pas des piétons. Une énergie absolument gratuite, une bonne nouvelle pour la planète et une invention à découvrir absolument. Cette production d’énergie insolite est déjà en place à Telford, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Elle rencontre un beau succès et des milliers de curieux viennent fouler ce drôle de sol. On vous explique tout en détail !

Pavegen, c’est qui ? Et qu’ont-ils inventé ?

Pavegen est une entreprise britannique de technologie propre fondée en 2009 par Laurence Kemball-Cook. Celle-ci est à l’origine du développement d’une technologie qui transforme l’énergie cinétique des pas en énergie électrique. Concrètement, cela se présente sous la forme de dalles équipées de capteurs. Ces derniers capturent l’énergie produite, encore appelée énergie cinétique, lorsqu’une personne marche ou court sur la surface de la dalle. Stockée dans des batteries, celle-ci peut ensuite être utilisée plus tard ou immédiatement pour alimenter des éclairages publics, des bornes de recharge pour appareils mobiles ou d’autres équipements électriques.

Les dalles Pavegen, pour quelles utilisations ?

Cette technologie s’adresse évidemment aux zones à forte fréquentation piétonne. Cela concerne donc les gares, les aéroports, les centres-villes de grande métropole, les universités ou encore les centres commerciaux. Et puisque l’électricité produite provient des pas effectués par les piétons, elle contribue à la durabilité de l’environnement. En effet, elle réduit la consommation d’énergie électrique traditionnelle et offrant une solution innovante pour produire de l’énergie propre et renouvelable.

Comment ça fonctionne ?

Lorsque l’on imagine recharger son téléphone en marchant, on se dit que si l’on veut recharger, il va falloir marcher, à l’instar des étudiants qui pédalent pour remplir leurs batteries. Erreur ! Les piétons qui foulent le sol ne sont pas nécessairement ceux qui utilisent l’électricité produite. Les dalles disposées sur le trottoir sont un revêtement spécial et breveté, dans lesquelles sont installés des générateurs. La pression des pieds sur les dalles produit de l’électricité sans aucun effort supplémentaire pour le piéton.

« Il y a un mouvement d’un centimètre utilisé pour générer de l’énergie cinétique, et donc de l’électricité », explique Adam Brookes, manager de projet pour la ville de Telford et Wrekin, aux journalistes de TF1. Des bancs avec des ports de charge sont installés à proximité. Aussi, celles et ceux qui ont besoin de charger leurs batteries, n’ont qu’à s’y asseoir. Vous vous direz peut-être que c’est une fumisterie ? Eh bien non, si chaque pas génère évidemment très peu d’électricité, les nombreux pas qui s’enfoncent légèrement dans les dalles entraînent une rotation d’un générateur électromagnétique. Il peut ainsi produire entre 2 et 4 J par jour (4 à 7 W d’électricité). Ce qui est suffisant pour recharger entièrement un téléphone. Cependant, tous les utilisateurs ne rechargent pas en entier. Cela offre donc la possibilité d’être utilisé en continu. En savoir plus, rendez-vous sur Pavegen.com.