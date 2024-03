Quelle est la race de poule qui pond le plus d’œuf ?

C’est décidé, vous allez adopter des poules ! Une décision que vous avez mûrement réfléchi cet hiver, et que vous allez mettre en œuvre dans les semaines à venir. Avant d’accueillir vos poulettes, vous devrez évidemment installer leur poulailler, et tous les accessoires qui rendent une poule heureuse. Une fois le gîte construit, il faudra choisir entre des poules d’agrément, comme les poules naines, ou des poules pondeuses pour avoir de bons œufs frais. Certaines poules naines ne pondent pas ou très peu, et ne sont pas les meilleures en matière de production d’œufs frais ! Si l’idée d’avoir des œufs gratuits toute l’année est celle qui dirige votre choix d’installer votre poulailler. Voici les 4 races de poules pondeuses à privilégier pour des omelettes à foison !

La poule rousse

C’est probablement la plus commune des poules, et aussi la plus efficace en matière d’œufs produits. Une seule poule rousse, et ce sont environ 300 œufs par an, que vous récolterez. Les poules n’aimant pas vivre seules, vous devriez, avec deux individus, récolter au moins un œuf pour chaque jour de l’année. De plus, les poules rousses se domestiquent aisément, sont curieuses et attachantes. Ce sont d’excellentes pondeuses, qui ne demandent pas d’entretien particulier, et qui sont aussi, parmi les moins chères à l’achat. D’ailleurs, renseignez-vous autour de vous si vous recherchez une poule rousse, car ce sont souvent, elles, qui, une fois réformées, sont données par les éleveurs.

La poule Rhode-Island

La poule Rhode-Island est originaire des États-Unis, et porte un plumage aux tons rouges. Comme la poule rousse, cette espèce est très facile à élever, et peut être domestiquée. Côté œufs, une Rhode-Island peut produire aussi environ 300 œufs chaque année, à condition de lui donner une alimentation riche en calcium, surtout en hiver. Pensez aux coquilles d’huîtres de vos futurs réveillons de Noël ou du Jour de l’An !

La poule du Sussex

Vous avez forcément vu ces poules un jour ou l’autre ! Ce sont celles qui semblent énormes tant leur plumage blanc et noir est épais. De plus, les plumes qui se trouvent au bout de leur queue sont longues et soyeuses. Elles sont peut-être plus esthétiques que les rousses ou les Rhode-Island, néanmoins elles pondent moins. En effet, une poule du Sussex peut, dans des conditions de vie idéales, pondre de 200 à 250 œufs par an… Petit avantage : les œufs des Sussex sont bien plus gros que ceux des races citées précédemment. Le choix idéal si vous adorez les œufs à la coque ! Et, évidemment, puisqu’elles sont plus grosses que les autres, elles auront besoin de manger plus !

La poule Brahma

Les poules Brahma sont de même taille que les Rhode-Island, ce sont donc de grandes poules, qui pondent de gros œufs. Leur robe est généralement verte et dorée, et leurs longues plumes les protègent des aléas climatiques. En termes de production d’œufs, une poule Brahma peut approximativement en offrir 170 par an, sans période creuse. De plus, elles ne sont pas de très grandes « gratteuses » et laisseront donc le sol du poulailler dans un état relativement correct ! Néanmoins, puisqu’elles ne cherchent pas elles-mêmes les vers dans la terre, elles auront besoin de plus de nourriture qu’une poule rousse, par exemple. Vous avez des poulettes ? Quelles races avez-vous choisies pour avoir de bons œufs toute l’année ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .