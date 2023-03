Fitchix : l’invention d’un « compteur de pas » pour mesurer l’activité des poules pondeuses élevées en plein air

Lorsque vous faites votre footing du dimanche matin, vous vous équipez souvent d’un compteur de pas. Ces petits accessoires font fureur chez les adeptes du running, ainsi que chez les particuliers. Depuis que l’on nous dit qu’il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, nous sommes nombreux, avec plus ou moins de succès, à tenter de réaliser ce défi quotidien. La thèse des 10 000 pas par jour est largement controversée, mais là n’est pas la question du jour. En Australie, l’entreprise Honest Eggs Co a décidé de compter les pas d’individus plutôt inattendus : les poules ! Pour l’un des géants australiens de l’industrie de l’œuf, des poules en bonne santé produisent de bons œufs. Pour prouver que leurs poules se dépensent physiquement, ils ont mis au point une innovation permettant de suivre exactement la santé des poules. Découverte de cette étrange invention.

Le compteur de pas de poulets, qu’est-ce que c’est ?

Honest Eggs Co vient de lancer le tout premier “tracker” de fitness spécialement conçu pour les poules, appelé Fitchix. Concrètement, le Fitchix enregistrent les niveaux d’activités de poules, puis l’imprime sur les œufs, avant l’empaquetage. « Nous avons lancé Fitchix pour surveiller la santé de nos poules et pour continuer à attirer l’attention sur les raisons pour lesquelles l’élevage régénératif est meilleur pour les poules, les œufs, la terre, l’agriculteur et la communauté. », explique le directeur général Roger Boyd, dans une interview accordée au site The Drum. Ce tracker a été imaginée afin que les consommateurs aient une connaissance totale et transparente sur les manières dont les poules sont élevées chez Honest Eggs Co.

Fitchix, mais pour quoi faire ?

L’invention de Fitchix devrait faire l’objet d’une grande campagne de marketing de l’entreprise. Ce nouvel outil vise, en réalité, à informer les consommateurs sur l’importance des pratiques agricoles durables et régénératrices. Apparemment, en Australie, pays d’origine de cette invention, la catégorisation des œufs n’est pas aussi drastique qu’en Europe. Certaines conventions qualifieraient des œufs pour donner l’impression d’œufs de qualité supérieure, or ce n’est pas toujours la réalité. « Fitchix est une innovation qui apporte la preuve irréfutable que les poules des élevages Honest Eggs mènent une vie libre et saine. », jure Roger Barrow. L’histoire ne dit pas combien les poules effectuent de pas chaque jour ni ne donne la valeur de référence pour une poule… Une drôle d’invention, non ?

Comment connaît-on la provenance de ses œufs ?

Lorsque vous achetez des œufs, l’emballage indique s’ils sont bios ou si les poules ont été élevées en plein air. Cependant, sachez que les poules élevées en plein air ne produisent pas forcément des œufs bios. L’étiquetage des œufs est très réglementé en France et le premier numéro tatoué en rouge sur l’œuf lui-même indique l’origine de l’œuf, explique le ministère de l’Agriculture.