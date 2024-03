Quelles sont les « meilleures » races de poules pour débuter ?

Lorsque vous choisissez d’adopter un animal, normalement, vous devriez le « choisir » en fonction de sa race, et de ses besoins. Par exemple, si vous vivez en appartement, il serait presque suicidaire d’adopter un chiot de type husky qui a besoin de se dépenser chaque jour. En 2022, 12 646 chiens et 26 024 chats ont été adoptés selon la Société Protectrice des Animaux, mais l’association veille toujours à placer les animaux dans des familles capables de les accueillir. Si vous envisagez d’accueillir, un autre animal de compagnie, classé NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) comme des poules, elles aussi doivent être adaptées à la vie en poulailler. Toutes les races de poules ne sont pas disposées à y vivre, et il vaut mieux, pour leur bien-être, savoir à quoi vous en tenir. Mais, quelles sont donc les races de poules à privilégier pour une vie en poulailler ? Nous allons tout vous expliquer.

Focus sur les poules naines !

Nous nous représentons souvent la poule, telle que nous l’avions connu dans les poulaillers de nos grands-parents : marron, noire, ou blanche, et de taille moyenne. Or, il existe des poules plus petites, appelées poules naines, au style totalement différent de la poule classique. Néanmoins, une poule naine s’adaptera généralement plus facilement à la vie en poulailler, et sera plus proche de l’homme. Et, justement, les poules naines sont élevées principalement pour devenir des « poules de compagnie ». Ce qui n’empêche pas certaines races de naines, d’être de très bonnes poules pondeuses ! Un détail que l’on oublie fréquemment, car les poules naines sont choisies pour leurs styles parfois surprenants…

Quelles sont les quatre races de poules naines à privilégier pour le poulailler ?

La poule Chabo est originaire du Japon, et deviendra votre meilleure amie . Elle vous suivra partout, s’ébrouant de ses longues ailes retombantes, souvent blanches avec une queue noire. Très bonne pondeuse, elle sera aussi parfaite si vous décidez de la laisser donner naissance à de petits poussins.

La poule Serama est originaire de Malaisie, c'est la poule curieuse par excellence ! Une fois apprivoisée, elle vous suivra partout et réclamera même des récompenses. Cependant, sa curiosité fait qu'elle est vulnérable aux autres animaux, car elle ne se méfie pas réellement des autres. En revanche, ce n'est pas une très bonne pondeuse (– de 100 œufs par an).

La poule Soie nous vient de Chine. Cette petite poule toute blanche possède un duvet d’une grande douceur. Excellente en animal de compagnie, elle ne vous pondra pas d’œufs à manger, mais pourra tout à fait couver quelques futurs poussins.

La poule Pékin ressemble à une petite boule de plume, douce et voluptueuse. Elle n’a pas besoin de beaucoup d’espace et deviendra très vite l’amie des enfants… Enfin, elle est une très bonne pondeuse. C’est peut-être la poule idéale pour la compagnie et la production d’œufs dans un petit poulailler.

Pourquoi choisir une poule naine plutôt qu’une poule « standard » ?

Les poules naines rencontrent actuellement un vif succès. Leur petite stature les rend adaptées à l’élevage dans de petits jardins, et elles se révèlent plus sociables et plus dociles que les races de grande taille, chacune ayant son propre caractère distinct, en faisant de véritables compagnes ! Généralement calmes, ces poules sont moins bruyantes et exigent moins d’espace que leurs homologues plus imposantes, ce qui les rend parfaitement adaptées aux petits jardins, même en milieu urbain. Enfin, elles sont beaucoup moins « gratteuses » que les poules standards, vos plantations aussi apprécieront donc leur compagnie.

Cependant, par leur taille réduite, elles sont aussi plus vulnérables aux prédateurs tels que les chats ou les gros oiseaux, elles doivent en conséquence être protégées avec un filet au-dessus du poulailler. Sociables et affectueuses, ces poules peuvent agir comme de véritables animaux de compagnie, vous suivant partout et sollicitant des caresses. Vous pourrez même leur apprendre certaines habitudes, car une poule se « dresse » comme un chien… Mais, ça, c'est une autre histoire !