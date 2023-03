Coop : l’invention d’un poulailler périurbain intelligent et connecté

Dans quelques mois, au 1ᵉʳ janvier 2024, le tri des biodéchets sera obligatoire en France. Tous les foyers français devront alors bénéficier d’une solution de tri, donc de compostage. Saviez-vous qu’il existait un moyen de joindre l’utile à l’agréable en matière de compostage ? Un moyen que la plupart de nos grands-parents utilisaient déjà : les poules et leurs poulaillers. En remontant un peu le passé, on se souvient que les poules récupéraient les restes de nos assiettes, les épluchures de légumes ou encore les coquilles d’huîtres pendant les fêtes. En contrepartie, nous mangions uniquement des œufs frais de leur part. Un studio de design américain, Bould, et une start-up COOP misent sur le retour des poules en présentant un poulailler 2.0, qui ne vous prendra que très peu de temps pour vous en occuper. Découverte.

Le poulailler intelligent, qu’est-ce que c’est ?

COOP est une entreprise spécialisée dans l’élevage de poules. Quant à Bould Design, c’est un studio basé à Austin (Texas) qui s’est lancé dans la conception d’un poulailler d’un nouveau genre. Dénommé Coop, il a été conçu pour l’élevage de poule. Il se présente comme une alternative aux poulaillers classiques, une sorte de version moderne de l’élevage de poulets. Ce dernier prend la forme d’une petite maison surélevée, à laquelle les poules accèdent par une échelle. D’apparence, il ressemble plus à une petite cabane pour enfants qu’à un poulailler.

Comment fonctionne ce poulailler 2.0 ?

Les inventeurs assurent qu’il faut à peine 30 min pour le monter et qu’à l’intérieur, tout est pensé aussi bien pour le bien-être des poules que celui de leur propriétaire. Utilisation, entretien, alimentation, élimination des déchets ou encore ventilation, l’application à laquelle il est relié vous donnera toutes les directives à suivre. Le poulailler est livré seul, mais le fabricant conseille de l’insérer dans un enclos afin de les protéger des prédateurs (fouines, renards, etc.). Ce poulailler intègre plusieurs technologies comme une caméra IoT qui permet aux utilisateurs de surveiller leurs poules depuis leur salon ou leurs lieux de vacances.

Télécommandée, la porte avant peut être programmée pour s’ouvrir et se fermer à certaines heures précises. Grâce à une trappe sur le côté, les œufs peuvent être ramassés sans entrer dans le poulailler. Les poules ne sont ainsi jamais dérangées. Pour changer la litière, il existe des bacs amovibles, qu’il suffit de retirer et de remplacer par un nouveau bac de litière propre. En d’autres termes, ce poulailler rend l’élevage de poule plus facile et plus attrayant. Bien entendu, il s’adresse aussi à ceux qui sont novices en matière d’élevage de poulets ! En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Bould.com.

Pourquoi les poules sont-elles des composteurs naturels ?

Les poules peuvent être une excellente source de matière organique pour le compostage, car elles produisent des fientes riches en nutriments qui peuvent aider à nourrir les plantes de votre jardin. De plus, les poules peuvent également aider à aérer et à mélanger les matières organiques dans votre tas de compost en grattant et en remuant les matières organiques avec leurs pattes. Ce n’est pas très compliqué : elles mangent à peu près tous les biodéchets que nous jetons ! En revanche, attention à ne pas les laisser « traîner » sur le tas de compost, elles adorent les vers de terre, et ceux-ci sont indispensables pour obtenir un compost équilibré !