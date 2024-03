Poulailler : comment faire plaisir et rendre vos poules heureuses ?

Vous vous apprêtez à accueillir vos poules dans le poulailler flambant neuf que vous avez installé dans votre jardin. Bien entendu, vous avez respecté à la lettre les démarches administratives d’usage concernant son installation. Vous êtes donc prêts à accueillir vos poulettes, qui vous donneront de bons œufs frais et de l’engrais pour le jardin, contre le gîte et le couvert. Construire un poulailler est assez simple, au regard des nombreux modèles proposés en ligne, ou en magasins. Cependant, ceux-ci sont généralement vendus, bruts, sans accessoires. Les poules ont besoin de quelques accessoires indispensables à leur bien-être. Mais quels sont-ils ? Et, comment faire pour que vos poulettes soient les plus heureuses du monde ? On fait le tour de la question.

Que dit la loi au sujet d’un poulailler ?

Concernant la construction de ce dernier, il faut avant tout vous référer à votre mairie, pour savoir si l’installation de poulailler domestique est autorisée. Attention aux jardins situés dans le périmètre d’un bâtiment historique comme une église, la réglementation peut différer. Les autorisations à demander dépendent de la surface au sol de votre poulailler :

Moins de 5 m² : aucune autorisation nécessaire

De 5 à 20 m² : déclaration préalable de travaux

Plus de 20 m² : permis de construire

Enfin, concernant le poulailler, vous devez aussi déclarer obligatoirement une déclaration auprès du maire du lieu de détention des oiseaux. Et, ce même si votre poulailler est de moins de 5 m² de surface au sol.

Quels sont les accessoires indispensables à leur bien-être ?

Pour s’épanouir, vos poules ont d’abord besoin d’espace, et la recommandation est d’1 m² par poule, voire plus si cela est possible. Voici la liste des accessoires indispensables :

Des perchoirs, car les poules y grimpent pour se protéger des prédateurs. Elles les utilisent surtout la nuit, pour y dormir la tête au chaud dans leur plumage. Les poules font leurs besoins depuis les perchoirs , pensez à laisser l’espace vide en dessous. De plus, ces derniers doivent tous être placés à la même hauteur du sol, pour éviter les problèmes de hiérarchie entre vos poules !

Les pondoirs évidemment sont indispensables, si vos poules sont des « pondeuses ». Ils doivent se trouver, à l'intérieur du poulailler, mais accessibles depuis l'extérieur. Les recommandations sont d'un pondoir pour 4 poules, de préférence dans un espace sombre et confiné.

Un système de ventilation, car les fientes de poules peuvent très vite devenir un enfer odorant. De plus, l’ammoniaque qu’elles contiennent peut-être toxique pour les poules. Enfin, sans ventilation, vous laissez la porte grande ouverte à la prolifération de bactéries, virus et parasites. Le système de ventilation doit se trouver en hauteur, mais jamais au même niveau que les poules, lorsqu’elles sont au sol.

Une rampe d’accès est aussi indispensable, néanmoins généralement fournie avec le poulailler, sauf si vous le construisez vous-même. La rampe permet aux poules d’entrer et de sortir à leur guise du poulailler et d’éviter toute blessure. L’idéal serait que l’entrée de la rampe puisse être fermée, ou se fermer automatiquement à une certaine heure, pour les protéger des prédateurs.

Enfin, il faut, de toute évidence, prévoir une mangeoire et un abreuvoir, voir un distributeur de nourriture, qui vous évitera le remplissage quotidien. Quant à l’eau, elle doit être changée chaque jour, et rester claire et limpide. Vous trouverez tous ces accessoires pour poulailler sur Amazon, Cdiscount ou Bricomarché.

Quels sont ceux, optionnels, appréciables pour vos poules et pour vous-même ?

Les poules se contentent souvent des perchoirs, des nichoirs, des rampes d’accès et des équipements de base pour se nourrir. Cependant, il est toujours possible d’améliorer le confort de vos poules et le vôtre en ajoutant des accessoires complémentaires à votre poulailler. Après tout, élever des poules devrait être un plaisir. Voici les quelques options qui vous faciliteront l’entretien et la vie de vos poules :

Tiroir à déjections : facilite le nettoyage en retirant rapidement les fientes.

Toit amovible : propose un accès facile pour nourrir et soigner vos poules.

Bac à sable : aide à nettoyer les plumes et à éliminer les parasites.

Ouverture automatique : protège vos poules des prédateurs nocturnes sans effort.

Enclos grillagé : permet aux poules de se déplacer en sécurité tout en limitant leur espace.

Voilà, vous êtes prêts à accueillir vos poules dans des conditions optimales, elles vous remercieront pour vos efforts, par de bons œufs, chaque jour ! Que pensez-vous de ces conseils ? Avez-vous d’autres accessoires déjà installés dans votre poulailler et qui vous semblent indispensables pour vos poulettes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .