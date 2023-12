Si vous avez la chance d’avoir un chien pour animal de compagnie, vous ne contredirez pas le fait que votre poilu est intelligent ! En toute objectivité, vous pensez d’ailleurs qu’il est « le chien le plus intelligent au monde ». D’ailleurs, il vous prouve chaque jour qu’il comprend tout ce que vous lui racontez, qu’il exécute certains de vos ordres, pas tous bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus ! Et parfois, nous disons de nos chiens qu’il ne leur manque que la parole. Un chien peut se faire comprendre par des attitudes, comme aller près de la porte quand une envie pressante se fait sentir ou ouvrir le placard des croquettes lorsque son estomac crie famine. Il peut aussi renverser la gamelle d’eau lorsqu’elle est vide, s’il est assoiffé, mais il ne peut pas « parler » ! Connaissez-vous l’existence d’un système de communication avec votre chien : les buzzers ? Une méthode d’apprentissage, qui vous permettra de faire « parler » votre chien, si vous avez la patience de lui apprendre. Découverte.

Les buzzers de communication animale, qu’est-ce que c’est ?

Ces accessoires doivent se présenter comme un jeu pour votre chien et il doit apprendre à associer un buzzer coloré à une demande particulière. Fondé sur le système de la récompense, le chien appuiera sur un buzzer pour obtenir ce dont il a besoin. Les buzzers de communication pour chien sont des dispositifs interactifs conçus pour faciliter la communication entre les chiens et leurs propriétaires. Ces outils permettent aux chiens d’exprimer certains besoins, émotions ou demandes, en appuyant sur des boutons qui émettent des sons préenregistrés associés à des mots spécifiques. Cette forme d’entraînement est établie sur le principe que les chiens peuvent apprendre à associer des mots à des actions ou à des besoins, créant ainsi une méthode de communication entre l’animal et son propriétaire.

Quels chiens peuvent utiliser le buzzer de communication ?

Concrètement, ce système s’adresse à tous les chiens, sans distinction de races, car l’apprentissage par la récompense fonctionne pour tous. Cependant, l’apprentissage sera plus simple avec un jeune chien et notamment joueur, de préférence. Pour commencer l’apprentissage, il faudra débuter par des mots que votre chien connaît probablement déjà, grâce à une exposition quotidienne. Par exemple, les mots « balade », “promenade”, « promener » ou “marcher” peuvent être utilisés pour signifier la sortie. Il suffit d’enseigner à votre chien que l’action associée au mot se déclenche en appuyant sur le bouton. Par exemple, si vous associez le bouton bleu à l’arrivée imminente d’une friandise, le chien comprendra rapidement le fonctionnement. Il se peut qu’il s’acharne donc sur le buzzer bleu à fréquence très régulière.

Quels sont les bénéfices pour le chien ?

Les buzzers de communication animale sont un moyen de « parler » avec votre chien, mais ils sont aussi bénéfiques pour votre chien sous différents aspects. Tout d’abord, vous devrez lui apprendre à utiliser son nouveau jouet, ce qui veut dire que vous passerez du temps avec lui pour créer une sorte de relation fusionnelle. Il ne devrait pas réellement s’en plaindre, normalement. De plus, vous allez renforcer la santé mentale de votre toutou, en lui proposant de nouveaux apprentissages et une espèce de réflexion à avoir pour obtenir ce qu’il désire. Avec de la patience et un chien réceptif, vous devriez bientôt pouvoir parler avec votre chien ! Sympa cette idée, non ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

