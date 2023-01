Pourquoi faire appel à un service d’aide au rangement à domicile ?

Dans la vie, il y a deux types de personnages : les maniaques qui rangent tout, et où rien ne dépasse, et les désordonnés, que l’on appelle aussi bordéliques, qui rangent une fois par an, quand des invités sont attendus pour le réveillon. Parfois le désordre dans la maison est « volontaire » ou provient du manque d’organisation de son occupant. Et occasionnellement, il est involontaire comme lorsque l’on est immobilisé(e) à la suite d’une hospitalisation et que la maison continue à vivre, mais personne ne pense à ranger ! Le désordre dans une maison est évidemment signe de microbes et bactéries qui traînent, mais peut aussi être très anxiogène pour certains.

Le désordre, source d’angoisse.

Lorsque la maison est en désordre, que les vêtements s’entassent, que les papiers s’empilent et que l’évier devient trop petit pour accueillir la vaisselle en attente, le sentiment de surmenage peut rapidement survenir. Et à force de ne pas ranger, on se retrouve vite débordé(e) à ne pas savoir par quel bout de la maison commencer. Si ce désordre vous angoisse au point de ne plus avoir envie de rentrer chez vous, saviez-vous qu’il existait des services d’aide au rangement de la maison ? Selon une étude américaine parue en 2012, il existerait bien un lien entre le désordre dans une maison et les troubles dépressifs. Il vaut mieux peut-être les éviter !

Et sinon, comment ranger votre maison ?

L’idée pour posséder une maison rangée, mais vivante, étant de faire le ménage régulièrement. Et de choisir des meubles pratiques, comme des buffets ou des canapés suffisamment hauts pour laisser passer un balai ou un aspirateur, ou un lit sous lequel vous pourrez glisser des couettes emballées dans des housses sous-vides. La cuisine doit être commode et fonctionnelle surtout si vous l’utilisez pour concocter de bons petits plats. Pensez donc à placer vos ustensiles près de vos plaques de cuisson, vous éviterez les déplacements dans la cuisine parfois sources de projections en tous genres. Et dans la salle de bains, souvent petite, il vaut mieux des meubles hauts ou des étagères sur lesquelles vous pourrez ranger tous vos produits de beauté. Et parfois, dans une famille avec des adolescents, ils peuvent prendre une place considérable.

Pourquoi faire appel à une société d’aide au rangement ?

Quelques fois, la tâche semble compliquée et parfois aussi, elle est impossible à effectuer soi-même, si vous êtes immobilisé(e) pendant un long moment, par exemple, et que vous ne recevez pas d’aide de proches. Une société spécialisée dans l’aide au rangement de votre maison, c’est l’assurance de recevoir des conseils avisés ou l’aide physique d’experts du nettoyage, du ménage et du rangement. Mais c’est aussi la possibilité de vivre mieux chez soi, dans une maison rangée.

L’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), stipule qu’un crédit d’impôt sur le revenu est accordé aux contribuables qui supportent des dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié ou qui ont recours à une association pour effectuer des tâches à leur domicile. Et si c’est à cause d’un âge avancé que vous ne parvenez plus à entretenir votre maison, les services d’aide au rangement sont les meilleurs compromis. De plus, ils permettent de créer un lien social entre les intervenants et le client. Un bon plan supplémentaire pour éviter l’isolement !