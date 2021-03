Pourquoi certains médecins recommandent la Vitamine D ? Et comment éviter le surdosage ?

Depuis quelques semaines, nous entendons beaucoup parler de Vitamine D ! Selon certains médecins, elle serait efficace pour lutter contre la Covid 19… Selon d’autres médecins, la supplémentation est logique mais n’aura aucun effet sur le coronavirus…

Bref comme avec la chloroquine, le spay nasal, les masques en tissus, puis FFP2, on ne sait pas à quel saint se vouer ! Comme tout médicament ou complément alimentaire, la vitamine D est nécessaire à notre organisme mais mieux vaut éviter la surdose ! Mais au fait, savez-vous ce qu’est la Vitamine D ? Comment on peut faire le plein sans médicament ? Et surtout à quoi elle sert ?

C’est quoi la vitamine D ?

C’est une prohormone synthétisée dans la peau sous l’effet des ultraviolets, donc du soleil. Elle est ensuite transportée vers le foie et les reins pour être transformée en hormone active. Elle permet l’absorption du calcium au niveau des intestins et renforce les os. On peut également trouver les vitamines D2 et D3 dans certains aliments.

A quoi sert la Vitamine D ?

Cette vitamine que l’on trouve donc à l’état naturel avec le soleil, mais également en ampoules ou gélules permet de lutter contre la déminéralisation des os et l’ostéoporose. D’où la prescription systématique aux personnes âgées.

Selon un groupe de médecin, la carence en Vitamine D peut « faciliter » les formes graves de la Covid 19… Pour autant, et même si, elle est en vente libre, les médecins conseillent de prendre un avis médical pour éviter le surdosage.

La vitamine D est essentielle à notre organisme, et comme, elle est apportée naturellement par la lumière, il faut prendre des compléments en hiver. Si la plupart du temps, les personnes âgées sont supplémentées en Vitamine D, un groupe de 73 experts francophones réunis autour du Pr Annweiler, chef du service gériatrique du CHU d’Angers, recommandent désormais de supplémenter tout le monde.

La vitamine D joue un rôle important dans la régulation du système immunitaire, et pourrait potentiellement protéger des infections. De fait, elle pourrait aussi éviter les formes graves de la Covid 19.

Une supplémentation pour tous ?

Selon l’étude du Pr Annweiler dans la revue Nutrients, la supplémentation pour toute la population pourrait éviter les formes graves de coronavirus. Cela pourrait, sans remplacer la vaccination, permettre de limiter les passages en réanimation. Pour ces scientifiques, la supplémentation, si elle est déjà en place doit le rester, et sinon la vitamine D doit être prise avant l’infection ou dès l’apparition des premiers symptômes.

Elle permettrait de moduler l’ACE2, utilisé par le virus pour infecter les cellules. La vitamine D régulerait l’immunité grâce à la production de peptides (antiviraux et anti-inflammatoires). Enfin elle préviendrait l’hypovitaminose, qui semble être un facteur de risques pour les formes graves de la Covid 19.

Selon une étude espagnole parue le 27 octobre 2020 dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, sur 216 personnes hospitalisées pour Covid 19, 82% d’entre elles présentaient une carence en Vitamine D.

ATTENTION PRENDRE DE LA VITAMINE D NE PROTEGE NI DU CORONAVIRUS. CELA NE DISPENSE PAS NON PLUS DES GESTES BARRIERES !

Attention à la surdose !

Deux médecins du CHU de Lille alertent sur le surdosage de ce complément alimentaire. Si vous décidez de prendre de la vitamine D, renseignez-vous auprès de votre médecin traitant. Ou respectez strictement les dosages journaliers indiqués sur votre notice d’utilisation !

En cas de surdosage, vous augmentez de manière excessive le taux de calcium dans le sang qui peut avoir de graves conséquences. Nausées, fatigues pour les plus bénins, mais cela peut aller jusqu’aux convulsions, voire au coma. Les médecins rappellent que prendre de la vitamine D ne garantit pas de ne pas être infecté mais pourrait éviter les formes graves !

Dans quels aliments se trouve la Vitamine D ?

Même si le soleil reste la principale source de vitamine D, il existe certains aliments qui peuvent contribuer de 10 à 20% sur les réserves de vitamine D

Les poissons gras comme le saumon, maquereau ou hareng à raison de deux portions par semaine.

Le foie ou les abats en général

Les produits laitiers enrichis en vitamine D

Le beurre et la margarine

Le jaune d’œuf

Les fromages, tous les fromages

La viande rouge

L’huile de foie de morue

Attention donc à ne pas penser que la vitamine D est un remède miracle. Pour être sûr de ne pas être carencé, faites vous prescrire un dosage sanguin, vous saurez alors avec l’aide de votre médecin, si vous avez besoin de vitamine D… Pas pour vous éviter la Covid 19 mais juste pour votre bien-être !

