Il y a comme un problème avec les panneaux solaires d’Oscaro Power, alerte l’UFC Que Choisir

Dans les colonnes de NeozOne, nous abordons des sujets divers et variés : tests, innovations, inventions, bons plans, technologies, énergies renouvelables, astuces pratiques, etc. Et, depuis quelques années maintenant, nous donnons la parole à nos lecteurs par le biais d’un e-mail envoyé ou d’un commentaire déposé. L’un des courriers électroniques reçus nous a particulièrement interpellé, car il met en cause, une entreprise que nous pensions sûre et fiable : Oscaro Power. Entre la plainte de notre lecteur, qui semble largement avérée, et un article de l’UFC Que Choisir, le torchon brûle, et vous allez voir que ce n’est pas la première fois que cette entreprise inquiète ses clients. Décryptage.

Des livraisons qui n’arrivent pas…

Comme vous le savez, vous avez la possibilité de nous envoyer un e-mail ou de commenter nos articles. En juin dernier, dans cet article, nous vous annoncions l’arrivée d’un kit solaire prêt à brancher vendu par Oscaro Power. À la suite de notre article, nous avons reçu plusieurs commentaires négatifs, quant au sérieux de l’entreprise. Parmi eux, celui de Pierre.G, qui a pris le temps de nous expliquer en détail le problème rencontré avec la marque Oscaro Power. Voici quelques extraits du courrier électronique que nous avons reçu : « J’ai souhaité installer des panneaux photovoltaïques sur mon domicile et ai passé une commande le 29 mars auprès d’Oscaro Power pour un pack comprenant 12 panneaux ainsi que les rails, onduleur, etc. Lors de cette commande, il était précisé que la livraison serait effectuée entre 4 et 18 semaines (…) je me suis rapproché d’Oscaro pour obtenir des informations. On m’a alors confirmé que la livraison serait effectuée dans les délais, soit aux alentours du 20 juillet. Mi-juillet, lors d’un nouvel échange avec le centre d’appel, on m’a informé que la livraison interviendrait début août, pour finalement être confirmée le 19 août. Lors de cette confirmation, j’ai découvert que la livraison serait partielle (panneaux, onduleur et rails) et qu’aucune nouvelle date ne pouvait être donnée pour le reste. »

« Bien que ces délais non respectés soient une source d’agacement, car la première livraison a eu lieu après plus de 22 semaines, j’ai contacté le service client toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Entre le 26 août et le 18 septembre, j’ai réussi à joindre le service client à plusieurs reprises, mais ils n’ont pas été en mesure de me fournir des informations claires et précises sur l’état de ma commande. Depuis le 18 septembre, le centre d’appel ne répond plus. Je suis passé sur le site de Saint Baldoph où se trouve l’entrepôt logistique, mais il était fermé sans possibilité de rencontrer quelqu’un. J’ai écrit par mail et via LinkedIn à Madame Marie JUYAUX et Monsieur Pierre Noël LUGGI, mais je n’ai reçu aucune réponse à mes questions. J’ai donc fait une demande de remboursement du solde à venir en date du 20 septembre, avec un engagement de leur service comptable d’un traitement sous 14 jours. Cependant, j’ai de gros doutes quant à la suite. », précise notre lecteur. En recevant ce mail, nous avons cherché à savoir si M. Germain, que nous remercions au passage, était le seul dans ce cas. Eh bien non, l’entreprise vient d’être la cible d’un article de l’UFC Que Choisir, pointant les mêmes défauts que notre lecteur ! Quant à M. Germain, à l’heure où j’écris ces lignes, son problème n’est, à priori, toujours pas résolu.

Que dit l’UFC Que Choisir à ce sujet ?

Nous avons reçu un mail d’un client mécontent et à juste titre, mais l’UFC Que Choisir, explique dans cet article, qu’elle en a reçu des dizaines ! Depuis plusieurs mois, Oscaro Power, spécialisée dans les kits solaires pour l’autoconsommation, fait face à un nombre croissant de plaintes de clients mécontents. Les problèmes concernent des retards de livraison et des remboursements non honorés, comme en témoignent les nombreux avis négatifs sur Trustpilot et les retours de l’UFC-Que Choisir. En réponse, Oscaro Power évoque des difficultés logistiques et des problèmes de réorganisation informatique qui auraient retardé l’acheminement des commandes. Malgré ces explications, les clients déçus s’organisent sur une page Facebook comptant plus de 1 400 membres pour partager leurs expériences et chercher des solutions.

Oscaro était déjà connu pour des faits similaires…

Vous ne connaissez peut-être pas Oscaro Power, mais plutôt Oscaro.com, site spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles ! La première entreprise fondée par les mêmes personnes avait aussi connu le même genre de problème avec des articles commandés jamais livrés et, surtout, des demandes de remboursement laissées en attente de longs mois. Dans l’affaire d’Oscaro Power, l’entreprise aurait envoyé un courrier aux clients en attente, promettant des remboursements d’ici au 25 octobre et des livraisons confirmées pour la mi-décembre. Cependant, des doutes persistent parmi les clients, certains craignant une liquidation judiciaire.

Bien que le fondateur assure qu’il n’y a aucun risque de faillite, les clients peuvent entamer des démarches via la DGCCRF et le site SignalConso.fr ou le médiateur de la consommation pour faire valoir leurs droits. En attendant, de nombreuses personnes recommandent de ne pas passer commande chez Oscaro Power tant que ces litiges ne sont pas résolus. Et, vous ? Êtes-vous concernés par ces problèmes avec Oscaro Power ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .