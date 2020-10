Selon cette étude australienne, la Covid 19 pourrait survivre jusqu’à 28 jours sur nos téléphones et les billets de banque

Alors que cette fois, il semblerait que la seconde vague tant redoutée soit bien là. De nombreuses recherches se font sur ce nouveau virus. En janvier, nous ne le connaissions pas, aujourd’hui, force est de constater que nous devons vivre avec. Et chercher à le connaître un peu mieux !

L’agence scientifique nationale australienne (CSIRO) vient de publier une étude qui indique que le virus pourrait survivre jusqu’à 28 jours sur les téléphones et les billets de banque… Il va donc falloir payer sans contact au maximum et nettoyer vos écrans de smartphone ! Explications.

Toujours selon cette étude scientifique, le SARS-CoV-2 aurait un taux de survie plus important lorsque les températures sont fraîches. A 20° il s’avérerait qu’il soit résistant environ 28 jours sur des surfaces lisses comme le verre, l’acier et les billets en polymère. A 30° la durée de survie passe à 7 jours et à 40° à seulement 24 h.

Sur des surfaces comme le coton, le virus pourrait survivre 14 jours à 20° contre moins de 16h à 40°.

Les techniques de l’étude

Pour réaliser cette étude Trevor Drew, directeur du centre australien de prévention des maladies explique comment elle a été menée. Des échantillons de virus ont été déposés et séchés sur différents matériaux.

Attention cela ne signifie par que le virus restant sur les surfaces est contaminateur, mais des traces persistent sur les surfaces. Et il pourrait infecter une personne, il n’est pas dénué de charges virales. C’est-à-dire que, si une personne touchait cette surface puis portait les mains à la bouche, elle pourrait se contaminer deux semaines après environ.

La Covid-19 n’a pas encore livré tous ses secrets apparemment, en attendant, nous n’avons qu’une chose à faire : se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique… Pensez à nettoyer vos écrans : un spray avec un chiffon en microfibres sera parfait. N’utilisez pas de lingettes, elles polluent !

