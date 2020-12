Aeklys : la bague connectée qui veut remplacer clés, cartes et moyens de paiement

Définie par le célèbre designer Philippe Starck comme « un miracle technologique aux possibilités infinies », la bague connectée Aeklys d’ICARE Technologies a débarqué sur myOptions.co à la fin de l’été. Et voilà que quelques mois seulement après ce lancement de son produit sur la plateforme de financement participatif des entreprises innovantes, la start-up annonce avoir atteint son objectif de financement de 1 018 720 euros. Au total, 129 personnes physiques et morales ont manifesté leur intérêt pour ce gadget hors du commun.

Un dispositif connecté dessiné par Philippe Starck

Fondée en 2016 par deux jeunes corses, Jérémy Neyrou et Fabien Raiola, ICARE Technologies a su convaincre Philippe Starck de rejoindre son projet depuis le début. Un an plus tard, grâce au designer, mais aussi à d’autres investisseurs, dont Blaise Matuidi et Kevin Gameiro, les choses sont devenues plus sérieuses grâce entre autres à une première levée de fonds de 2,5 millions d’euros.

L’Aeklys a bien évidemment été dessinée par le célèbre créateur français qui, soulignons-le, est un designer de renommée mondiale. On lui doit notamment l’architecture du tour de contrôle de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac ainsi que celle de l’Asahi Beer Hall (Tokyo). Il a également désigné le bateau Venus de Steve Jobs. Starck intervient aussi dans la création d’électroménager, de luminaire et décoration d’intérieur. Autant dire que la bague connectée d’ICARE Technologies découle de l’imagination d’un artiste chevronné.

Une vingtaine de brevets internationaux

Cet accessoire personnel intelligent propose de multiples nouvelles technologies qu’il a fallu déposer 25 brevets internationaux afin de protéger les inventions de ses créateurs. En fait, l’Aeklys s’annonce comme une bague à la fois connectée et intelligente capable de remplacer notre porte-clés et notre portefeuille. Dépourvue d’écran et de batterie, elle utilise une connexion ultra sécurisée qui repose sur la technologie NFC pour permettre d’effectuer un paiement sans contact, d’ouvrir une porte, de démarrer un véhicule ou encore d’allumer et d’éteindre l’éclairage de la maison. Bref, les possibilités d’utilisation sont vraiment infinies…

Comme si ces fonctionnalités ne suffisaient pas, l’Aeklys by Starck est en mesure de reconnaitre son porteur, ce qui améliore la sécurité. On peut même l’activer ou la désactiver à distance, et ce, de façon instantanée. La bague dispose en outre d’une technologie de contrôle de l’émission des ondes (Wave control).

Suite à la réussite de la campagne de financement sur myOptions.co, ICARE Technologies se penche désormais sur la vente de son produit. La start-up entend à cet effet collaborer avec des distributeurs locaux et internationaux pour assurer la commercialisation de l’Aeklys.