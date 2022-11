Comment bénéficier de l’aide de l’État pour le chauffage au bois (pellets et granulés), le Fioul et l’Électricité ?

La hausse des prix de l’électricité et du gaz interviendra en janvier et février prochain, et, malgré le bouclier tarifaire mis en place par l’État, la hausse pourrait être importante. Quant au bois et aux pellets de bois, les prix ont déjà explosé en cette fin d’année. Si vous vous chauffez au fioul, au gaz, au bois, ou à l’électricité, il existe plusieurs aides proposées par l’État, qui pourrait vous permettre d’économiser jusqu’à 600 € sur vos factures. La remise accordée sur les carburants a pris fin en partie, le 15 novembre dernier, et elle sera supprimée le 31 décembre. En attendant, il va falloir se chauffer et tenter de faire quelques économies. On vous explique tout !

Le chèque énergie exceptionnel

D’ici à la fin du mois de décembre, le chèque énergie exceptionnel sera envoyé à ceux qui bénéficient déjà du chèque énergie qui est d’un montant maximal de 277 €. Douze millions de ménage français vont donc recevoir un chèque exceptionnel d’un montant minimum de 100 € pour un couple avec deux enfants et revenu de 3 000 € nets mensuels. Le chèque énergie exceptionnel pourra atteindre 200 € dans certains cas particuliers. Pour l’obtenir, il n’y a rien à faire, puisque les bénéficiaires du chèque énergie reçu au printemps sont déjà connus des services de l’État. Rappelons que le chèque énergie du printemps est valable sur tous les modes de chauffage aux énergies fossiles (gaz, fioul, électricité).

Un chèque fioul

Afin de soutenir les ménages utilisant un chauffage au fioul, un chèque énergie fioul exceptionnel de 100 à 200 € a été mis en place et est versé depuis le 7 novembre aux ménages se chauffant au fioul. Son montant est compris de 100 à 200 € et se destine à 1.4 million de foyers, sous conditions de ressources. Si vous bénéficiez déjà du chèque énergie, vous n’avez pas de démarches à effectuer, il vous sera envoyé pour aider à payer votre prochaine facture de fioul. Si vous n’êtes pas éligible au chèque énergie, vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site chequeenergie.gouv.fr. Il faudra alors envoyer une facture de fioul, et vous recevrez le chèque environ un mois après l’envoi de votre facture. Le chèque fioul est cumulable avec le chèque énergie, ainsi qu’avec le chèque énergie exceptionnel.

Le chèque bois

Ce chèque pour ceux qui se chauffent au bois vient tout juste d’être voté à l’Assemblée nationale et sera, lui aussi, d’un montant de 200 € maximum. Il a été mis en place le 8 novembre dernier et devrait profiter à des millions de Français, tant le bois ou les pellets sont devenus des denrées rares et chères. Pour l’obtenir, le procédé devrait être calqué sur le chèque fioul, mais les démarches exactes ne sont pas encore connues.

Et si vous n’êtes pas bénéficiaire, comment économiser sur vos factures ?

Nous ne serons pas tous aidés sur nos factures d’énergie, c’est une certitude. Il existe cependant quelques astuces pour économiser quelques euros sur vos factures. Pour un chauffage électrique, vous pouvez, par exemple, opter pour Tiko, une solution domotique innovante qui peut vous permettre d’économiser 35 % sur vos factures. Pour le chauffage au bois, vous pouvez investir une cinquantaine d’euros dans un ventilateur de conduit ou de poêle, qui vous permettra une meilleure distribution de la chaleur dans la pièce. Il se déclenche seul grâce à la chaleur du conduit et ne demande que quelques minutes pour le montage.