Comment bénéficier de l’aide de l’Etat pour le chauffage au bois (pellets et granulés) ?

Le 2 octobre dernier, nous vous parlions d’une possible aide de l’État pour les personnes se chauffant au bois (ou pellets), mais à l’époque, elle n’avait pas encore été votée par l’Assemblée Nationale. C’est chose faite depuis quelques jours puisque les députés viennent d’adopter une aide 230 millions d’euros en première lecture. Cette mesure s’appliquera dès que possible, et assistera ceux qui rencontrent des difficultés pour se chauffer au bois… Elle ne sera malheureusement pas généralisée à tous, mais comme le « chèque énergie » sera destinée aux foyers les plus modestes. On vous explique tout !

Le bois a le vent en poupe

Le bois pour se chauffer n’a rien d’innovant assurément; il est un moyen de chauffage ancestral. Depuis quelques années, le pellet a fait son apparition, connaissant un grand succès auprès des particuliers. Mais, cette année, la crise énergétique, ainsi que la demande plus forte que l’offre de granulés, ont fait grimper les prix. L’État a donc décidé de donner un coup de pouce à ceux qui se demandent comment ils se chaufferont cet hiver, tant le bois est devenu cher. Selon l’ADEME, 3 millions de foyers français se chaufferaient au bois en bûches ou en pellets ! Pour une fois, cette loi a été adoptée par la plupart des députés, tous partis confondus, ce qui n’est actuellement pas toujours le cas à l’Assemblée (218 voix pour, 1 voix contre).

Comment bénéficier de cette aide au bois de chauffage ?

Jusqu’à l’adoption de ce coup de pouce énergétique, les foyers se chauffant au bois étaient un peu les oubliés des mesures. La prime au « bois de chauffage » devrait ressembler à celle qui est versée pour le fioul. Le montant exact reste à définir, mais elle devrait aussi, comme pour le chèque fioul, être située entre 100 à 200 € en fonction de la composition et des revenus du foyer. Évidemment, cette aide devra absolument servir à financer l’achat de bois ou de pellets. Les modalités d’envoi restent encore à définir, mais il se pourrait que l’aide soit directement envoyée à ceux qui bénéficient déjà du chèque énergie, comme c’est le cas pour l’aide au fioul. Les autres ménages éligibles devront probablement en faire la demande, comme c’est déjà le cas pour le chèque fioul en faisant leur demande en ligne, et en fournissant une facture de bois. Le formulaire pour l’aide au bois n’est pas encore disponible, mais devrait se présenter sous la même forme. Pensez également à vous renseigner auprès de votre CCAS en mairie: certains proposent des aides aux combustibles, en complément des aides de l’État, notamment pour les personnes à bas revenus ou les personnes âgées.

Les pellets, ces petits granulés qui valent de l’or

Alors que l’année dernière, ils étaient parmi les combustibles les moins chers du marché, autour de 250 ou 300 € la tonne, cette année, la tonne peut avoisiner les 1 000 €. Nous avons pu trouver certains sacs de 15 kilos, vendus 15 € soit 1 € le kilo ! Cette forte hausse est due à plusieurs facteurs, la crise énergétique mondiale en tête de liste. Mais, ce sont aussi les consommateurs qui provoquent inconsciemment ces pénuries et ces hausses de prix, en stockant plus que d’habitude les pellets, ou autres denrées. La production de pellets de bois continue, et les prix devraient redevenir plus abordables d’ici à quelques mois. En attendant, il va quand même falloir tenir et éviter d’exploser le budget.