Chauffage au bois : comment savoir si on est éligible et obtenir l’aide de l’Etat de 200€ ?

Ce n’est plus un secret pour personne désormais: l’Etat dans son ensemble demande aux foyers français de faire des économies d’énergie… Pour ceux dont le chauffage principal est le bois, l’Etat devrait accorder une aide de 200€, une mesure qui vise à faire face à la flambée des prix du bois, mais qui ne résoudra pas le problème des ruptures de stock, bien qu’il se murmure que lceux-ci pourraient justement être réservés à ceux qui n’ont pas d’autres moyens de se chauffer que le bois ! Pour ceux qui se chauffent à l’électricité ou au gaz, ce sont Engie et TotalEnergies qui devraient proposer des réductions aux meilleurs élèves, des réductions à obtenir grâce à des défis relevés… On va tout vous expliquer !

L’aide pour le chauffage au bois

Huit millions de Français qui se chauffent exclusivement au bois devraient donc recevoir une aide de 200€. Le gouvernement explique cette aide par le fait que ceux qui utilisent des énergies fossiles ont déjà reçu ou recevront des aides (chèque énergie), et qu’il est donc normal que ceux qui utilisent un autre moyen de chauffage la reçoivent aussi. Les demandes de livraison de bois ont explosé en quelques semaines, provoquant des ruptures partout en France, ou des délais de livraison anormalement longs… Les ruptures de stock et la filière bois qui se trouve en pénurie de matières premières pourraient encore faire flamber les prix; cette aide pourrait donc être la bienvenue.

Les nouvelles propositions pour le gaz et l’électricité

L’initiative ne vient pas, cette fois, de l’Etat mais des deux grands fournisseurs de gaz et d’électricité que sont TotalEnergies et Engie, qui répondent ainsi à la demande du gouvernement… L’Etat demande en effet aux Français de réaliser de petits gestes quotidiens pour faire diminuer la consommation d’énergie, mais demande aussi des efforts aux fournisseurs. Les propositions d’Engie et de TotalEnergies correspondraient à des défis à relever pour les consommateurs. Défis qui, s’ils sont relevés, leur permettront de cumuler des réductions qui seront défalquées de leur facture finale.

Comment vont fonctionner ces défis ?

Les jours où le réseau électrique sera sous tension, si vous utilisez EcoWatt, vous en serez informés en temps réel. Les défis consisteront à réduire sa consommation prévisionnelle, qui sera basée sur la consommation du client sur le même jour et les trois semaines précédentes. A chaque défi relevé, le consommateur gagnera un bonus en euros qu’il pourra voir dans son espace personnel… Chaque défi lui permettra de cagnotter des euros qui seront versés à la fin de l’hiver par virement ou lettre-chèque. Pour y participer, les clients devront s’inscrire à l’opération; nous en saurons plus bientôt ! Pour le gaz, TotalEnergies propose des réductions sur la facture annuelle allant de 30 à 120 € en fonction de la réduction de consommation effective. L’opération Bonus Conso se déroulera du 1er novembre au 31 mars prochain. Et le bonus gagné sera déduit de la facture du mois d’avril 2023. Cela paraîtra peut-être enfantin pour certains, mais finalement n’est-ce pas une bonne idée pour nous aider à réduire notre consommation d’énergie avec une prime au bout des efforts ?