« Beaucoup d’avantages, peu d’inconvénients », produire ses pellets coûte 5 à 10 fois moins cher !

Nous approchons de l’été, malgré des températures plutôt fraîches sur la France. Si 2023 avait été l’année la plus chaude, nous ne sommes pas devins, mais cette année 2024 ne se présente pas sous les meilleurs auspices en termes de chaleur, pour le moment ! Les poêles à bois et les poêles à pellets ne sont pas nos préoccupations du moment, mais le temps où nous devrons les rallumer viendra rapidement. Je vais vous expliquer comment vous pourriez éviter les prix exorbitants des pellets en octobre ou novembre, en les fabriquant tout simplement. Toutefois, quels seraient les avantages, et les inconvénients d’investir dans une presse à pellets ? Comment les fabriquer et comment choisir une presse à pellets ? Je fais, avec vous, le tour de la question.

Un retour sur investissement rapide

Investir dans une presse à pellets, c’est effectuer une démarche écologique et économique. Les granulés de bois sont fabriqués à partir de sciure de bois, par conséquent, de déchets que vous revalorisez, voilà pour le côté écologique. Quant au côté économique, il n’est pas difficile à expliquer. Vous produisez votre propre combustible de chauffage, ce qui vous coûte beaucoup moins cher que lorsque vous achetez des sacs, transportés ou livrés à votre porte. La rentabilité de l’achat se fera évidemment sur la durée, et non instantanément. Néanmoins, si vous vous sentez prêts à vous investir, c’est probablement la solution idéale.

15 kilos de granulés de bois à moins d’1 €

Le principal avantage, comme je viens de vous l’expliquer, est de produire votre combustible de chauffage, et donc de réduire les coûts de vos factures. Un sac de 15 kilos est vendu de 5 à 6 € quand les prix sont au plus bas. Nous avons vu, aussi, que ce même sac avait pu dépasser la barre des 10 € au plus fort de la crise. En fabriquant vos pellets vous-même, le sac de 15 kilos peut vous revenir à moins d’1 € ! De plus, si vous fabriquez vos pellets, vous connaissez exactement leur composition, et éviterez des pellets de mauvaise qualité qui pourraient ne pas chauffer suffisamment, ou encrasser votre poêle à granulés. Vos pellets seront forcément dénués d’additifs chimiques, ce qui peut ne pas être le cas avec des granulés de bois achetés dans le commerce.

Un autre avantage étant celui de ne pas dépendre d’éventuels stocks ou plutôt des ruptures de stock. Évidemment, pour vous procurer cette indépendance énergétique, vous devrez anticiper et conserver un stock de pellets suffisant pour pallier vos besoins. L’investissement de départ pour une presse à pellets de qualité varie de 1 000 à 3 000 €, un prix correct pour une presse à pellets à usage domestique. Certes, vous devrez disposer de matières premières, en l’occurrence, les résidus de scierie, ou les copeaux de bois, mais si cette condition est remplie, la presse à pellets est un investissement intéressant.

À quels inconvénients devrez-vous faire face ?

Les avantages sont nombreux, mais fabriquer ses pellets de bois implique aussi quelques inconvénients. Comme je vous l’ai dit, l’investissement de départ peut paraître élevé, et l’amortissement se fera sur quelques années. C’est un peu comme si vous installiez des panneaux solaires, le retour sur investissement n’est pas immédiat. Produire ses pellets nécessite aussi du temps et quelques weekends dédiés à la remise en état de votre stock ! Vous devez aussi pouvoir entretenir votre machine, la nettoyer, et vous assurer qu’elle fonctionne toujours de manière optimale. Le principal inconvénient reste probablement d’être certain de pouvoir se fournir en matière première, car c’est le « nerf de la guerre ». Pour ce faire, et avant d’acheter votre presse à pellets, il est recommandé de vous renseigner autour de vous dans les scieries bien sûr, et par ailleurs auprès des menuiseries ou des ébénisteries, par exemple.

Comment calculer le retour sur investissement ?

Pour savoir si cela est économique pour vous, voici un exemple concret. La consommation moyenne d’un ménage est de 3 tonnes de pellets par an. Ce qui revient approximativement à 200 sacs de 15 kilos au prix de 6 € le sac, soit 1 200 € par an, hors frais de livraison éventuels, et coût du carburant si vous utilisez votre véhicule pour les transporter. Le coût des matières premières, si vous achetez votre sciure, est de 400 € environ pour 5 tonnes de sciure (et 3 tonnes de pellets). L’électricité nécessaire à cette production est d’approximativement 100 € par an, soit un coût total de 500 € par an au lieu des 1 200 € de vos sacs de pellets. Imaginons maintenant que votre presse à pellets vous coûte 1 400 €. Vous économisez 700 € par an, et commencerez donc à produire des pellets à moins d’1 € les 15 kilos dès la troisième année ! Et, évidemment, si le prix du pellet venait à flamber de nouveau, l’amortissement se ferait plus rapidement, à condition que le prix de la matière première, la sciure, ne suive pas le même chemin. Il faudra néanmoins prévoir un petit budget de 100 € supplémentaires en cas de pièces à changer, ou de petites réparations.

Déterminez vos besoins avant d’investir

Si votre consommation s’élève à une tonne par an, inutile d’investir dans une presse à pellets. Il est également inutile, pour une production domestique annuelle, d’investir dans une machine de type industriel, à plus de 3 000 €, vous n’exploiteriez pas ses capacités de production. Néanmoins, ne tombez pas non plus dans l’excès inverse en achetant une presse à pellets bas de gamme, qui ne vous permettra pas de produire les trois tonnes nécessaires. Vérifiez par ailleurs que les pellets produits seront suffisamment compressés et au diamètre réglementaire de 6 mm généralement.

Passons à la fabrication de vos pellets !

Vous vous êtes décidés à produire vos pellets, votre porte-monnaie et la planète vous remercie déjà ! Mais, il va falloir maintenant retrousser vos manches, et vous mettre au boulot ! La première étape consistera à collecter votre matière première auprès de professionnels, en ayant pris soin de vérifier que les copeaux ou la sciure achetés, soient dénués de polluants ou d’additifs chimiques. La seconde étape sera de faire sécher vos matières premières pour que le taux d’humidité soit inférieur ou égal à 10 %. Au-delà de 10 %, vous produirez des pellets de piètre qualité qui encrasseront votre poêle à pellets. Vous pourrez ensuite utiliser votre nouvel outil et commencer la fabrication de vos pellets de bois en suivant la notice d’utilisation, bien entendu.

L’étape suivante sera celle du refroidissement de vos granulés, sortis tous chauds de la presse à pellets. Il faudra évidemment prévoir une surface de stockage adéquate, bien ventilée pour faciliter le refroidissement. Une fois toutes ces étapes réalisées, vos pellets de bois seront prêts à vous offrir une belle flambée, avec la satisfaction de les avoir fabriqués vous-mêmes ! N’oubliez pas de les conserver à l’abri de l’humidité, ou les bénéfices tirés de votre production seraient irrévocablement perdus, ce serait dommage quand même, non ? Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .