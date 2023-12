BFC Confort : plus de 23 000 produits vendus et de multiples récompenses pour le brasier à pellets de Dominique Chenais

Vous avez peut-être entendu parler du panier à pellets, qui permet de faire brûler des pellets dans un poêle à bois ? Mais le saviez-vous que l’inventeur de cet accessoire maintes fois copié était français ? Cet homme s’appelle Dominique Chenais et il est le fondateur de l’entreprise BFC Confort, la première à avoir commercialisé ce qu’il appelle « un brasier à pellets ». Spécialiste du poêle à bois, un jour, il a eu cette idée grâce à un client âgé, pour qui la manutention du bois de chauffage était difficile. Il a alors fondé son entreprise pour pouvoir le commercialiser. Comme l’on dit souvent, il suffisait d’y penser et M. Chenais l’a fait. Retour sur l’histoire de cet inventeur de génie, qui a permis de redonner de l’autonomie à certaines personnes.

Comment lui est venue l’idée de cette invention ?

Au départ, Dominique Chenais installe des poêles à granulés et des cheminées en porte-à-porte dans la Sarthe. En 2007, l’un de ses clients lui pose, par hasard, une question à laquelle il n’a pas de réponse immédiate. Ce dernier lui demande s’il peut brûler des pellets de bois dans son poêle à bûche. En effet, ce client rencontrait des difficultés à transporter les lourdes bûches et il s’est dit que cela lui permettrait de continuer d’utiliser son poêle en lui évitant la corvée de bois. Une idée germe alors dans l’esprit du spécialiste du chauffage depuis 1987. Il imagine un bac en fonte, qui s’insérerait dans le foyer du poêle à bois et, dans lequel, il serait possible de mettre des granulés de bois. Le brasier à pellets était né et il l’a commercialisé en 2015. Depuis, c’est un succès et son invention a été plusieurs fois copiée.

Comment fonctionne le brasier à granulés ?

Le concept est très simple puisqu’il s’agit d’un bac qu’il a imaginé en fonte, puis en acier afin qu’il soit plus léger, pour se placer dans le poêle à bois. Il fonctionne sans électricité ni batterie et se remplit de pellets de bois. C’est une solution pratique pour pouvoir utiliser des pellets, qui deviennent plus légers à porter et parfois à stocker, sans changer d’appareils de chauffage. BFC Confort met un point d’honneur à la fabrication des brasiers, qui viennent de Lorraine pour ceux en fonte et du Mans pour ceux fabriqués en acier.

Ceux en acier sont conçus dans un acier réfractaire permettant une montée en chauffe, très rapide. BFC Confort propose une gamme variée de brasiers, adaptée à la plupart des cheminées et des poêles, avec des dimensions de 45 cm x 18 cm, 30 cm x 20 cm et 21 cm de diamètre pour les petits poêles ronds. Ces brasiers sont disponibles sous différentes capacités, allant de 3 kg à 7 kg, assurant ainsi une autonomie de chauffage de 3 à 6 h.

Pourquoi cette invention est-elle ingénieuse ?

Comme nous vous l’avons dit, cette invention permet de pouvoir utiliser des pellets de bois, dans un poêle à granulés ou un insert. Pour l’inventeur, le brasier à pellets s’adresse particulièrement aux personnes âgées ou à celles qui rencontrent des difficultés physiques et leur permet de continuer d’utiliser leur poêle autrement. Cette solution permet aussi une alternative plus propre, puisque les pellets de bois, stockés en sac ou dans un bac à granulés, évitent les poussières et les résidus laissés par des bûches classiques. Enfin, le brasier à pellets garantit une meilleure maîtrise de son stock de combustibles ou d’alterner avec du bois de chauffage, qui connaît une certaine augmentation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bfc-confort.fr. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .