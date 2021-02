Attention aux intoxications au monoxyde de carbone, inodore et incolore !

Avec le froid qui règne actuellement sur le Nord de la France, il y a un danger mortel qui plane : le monoxyde de carbone ! Alors que les détecteurs de fumée sont devenus obligatoires depuis la loi du 9 mars 2010 en France, il n’en n’est rien pour le monoxyde de carbone.

Pourtant, il peut être beaucoup plus vicieux que les fumées, car il est inodore et incolore ! Chaque année, des milliers de personnes subissent une intoxication au monoxyde de carbone… Parmi elles, une centaine décèdent de cette intoxication. Pourtant il est possible de prévenir et d’agir avant qu’il ne soit trop tard !

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel qui résulte d’une combustion incomplète. Il peut s’échapper de n’importe quel appareil de chauffage à combustion : bois, charbon, butane, fuel, gaz naturel, propane, pétrole ou essence. Il a également la dangereuse particularité de se diffuser très rapidement dans l’environnement.

Quelles sont les principales causes de diffusion du monoxyde ?

La plus récurrente des causes d’intoxication est un manque d’entretien des appareils de chauffage, n’oublions jamais qu’ils doivent être révisés par un professionnel une fois par an !

Les installations de chauffage doivent être réalisés par un professionnel, on ne s’improvise pas chauffagiste du dimanche !

Les ventilations obstruées ou le manque d’aération peuvent également être responsable de sa diffusion.

Enfin, pour les chauffages au bois, les foyers ouverts peuvent provoquer une diffusion mais également un conduit fissuré ou une cheminée bouchée par la suie du bois ! Un ramonage s’impose également chaque année !

Quels sont les symptômes d’une intoxication ?

Lors d’une exposition légère, les maux de tête, les nausées ou vomissements ainsi qu’une fatigue inexpliquée peuvent faire penser au monoxyde.

Attention, en quelques heures, ces symptômes peuvent s’aggrave et devenir mortels. Si les maux de tête s’intensifient, qu’une somnolence s’installe ou des confusions de langage, il faut agir très vite…

Au moindre doute, il faut s’aérer et ouvrir les fenêtres de la maison… Et appelez le 15 en cas de suspicion d’intoxication. De nombreux témoignages montrent que les animaux de compagnie sont très sensibles au monoxyde de carbone… Si votre chien ou chat a un comportement bizarre alors que vous ressentez les symptômes précurseurs, ne tardez pas.

Pourquoi s’équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone ?

La plupart des intoxications au monoxyde de carbone ne sont pas détectables par des symptômes préventifs… Et qui plus est, ces intoxications ont souvent lieu la nuit… Le monoxyde se répand et certaines familles ne s’en réveillent pas ! Et à moins de posséder un détecteur de fumée qui détecte aussi le monoxyde, le détecteur de fumée classique ne vous avertira pas ! Un détecteur de monoxyde coûte en moyenne 30€, cela ne vaut peut-être pas le coup de risque sa vie pour si peu !

Comment installer un détecteur de monoxyde de carbone ?

La logique veut qu’un détecteur de CO soit présent dans chaque pièce qui possède un chauffage à combustion… En cas de chauffage au bois par poêle ou cheminée, la pièce qui l’accueille se doit de posséder un détecteur… Et pensez à en installer un dans les pièces où passe le conduit de cheminée !

Chaque détecteur doit être positionné au niveau des portes ou fenêtres et à plus d’un mètre de l’appareil. En cas d’émission de monoxyde de carbone, il le détectera et vous avertira par une alarme stridente… Il fonctionne sur le même principe que les détecteurs de fumée, mais lui, ne vous avertira pas en cas de fuite de monoxyde de carbone !