Covid-19 : quel est l’ordre d’apparition des symptômes ? Une étude explique qu’ils surviendraient dans un ordre précis…

D’après les chiffres annoncés ces dernières semaines par les autorités de santé, les contaminations à la Covid-19 connaissent un rebond… Certains diront que le nombre de tests réalisés augmentent logiquement le nombre de cas positifs. D’autres penseront que les gestes barrières et l’inconscience de certains est responsable de cette hausse.

Peu importe la raison, les cas sont avérés et il va donc falloir redoubler de vigilance. Après ces quelques mois à étudier le coronavirus Covid-19, encore inconnu en janvier, les spécialistes publient l’ordre d’apparition des symptômes. Si vous les constatez sur vous, ou une personne de votre entourage, consultez un médecin et isolez-vous de vous-même !

En publiant une étude sur l’ordre d’apparition des symptômes, les chercheurs l’Université de Californie du Sud (USC), espèrent aider les malades. La maladie présente, certes, des signes parfois atypiques, mais les médecins s’accordent au moins sur ces symptômes communs :

Fièvre au-delà de 38.5° pendant 2 ou 3 jours

Toux

Douleurs musculaires

Nausées

Diarrhées

A cela, peuvent s’ajouter une fatigue extrême, une perte de goût et de l’odorat, des réactions cutanées… Pour réaliser cette étude, dévoilée sur Frontiers in Public Health, les scientifiques ont analysé environ 55 000 cas confirmés entre le 16 et le 24 février 2020, en Chine. Les données fournies par l’Organisation Mondiale de la Santé ont été comparées aux symptômes de la grippe saisonnière. Mais également, aux syndromes respiratoires MERS et SRAS-1. Toujours selon ces chercheurs, le premier symptôme de la grippe serait la toux, alors que la Covid-19 provoque immédiatement une fièvre soutenue.

La grippe saisonnière revient, et il va falloir la reconnaître face au coronavirus !

A l’approche de la saison de la grippe, ces nouvelles données pourraient être indispensables aux médecins pour établir un diagnostic plus sûr. Elles peuvent aussi aider les patients à consulter plus rapidement en cas de fièvre, alors qu’ils attendraient plusieurs jours pour une grippe déjà connue. Soyons vigilants, le coronavirus Covid-19 n’a, à priori, pas pris de vacances, ce serait dommage que nous soyons à nouveau cloîtrer chez nous non ?

Photo d’illustration VGstockstudio / Shutterstock