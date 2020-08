Test de dépistage : une nouvelle arnaque téléphonique liée au Coronavirus

Le coronavirus donne des idées malsaines à certains ! Depuis plusieurs semaines, des « arnaques à la Covid-19 » prolifèrent sur le net et en démarchage téléphonique ! Ce peut être pour vous proposer des désinfections de logement, des appels aux dons pour aider à la recherche d’un vaccin.

Et depuis quelques semaines, un simple coup de fil prétextant un dépistage gratuit pour vous attirer quelques ennuis financiers. Prenez garde aux personnes vulnérables, âgées, qui ne sont pas très à l’aise avec le démarchage téléphonique. Prévenez-les de cette nouvelle arnaque téléphonique qui joue cette fois-ci sur la peur de la contamination à la Covid-19.

L’arnaque téléphonique en détail

Un opérateur vous appelle pour vous signifier que vous avez été en contact avec une personne contaminée. Vous devez alors vous isoler 7 jours et faire un test de dépistage !

Faux ! La quarantaine est de 14 jours pour une éventuelle contamination et le dépistage PCR doit être prescrit par un médecin.

On vous indiquera ensuite que vous devez être testé dans les 72 heures et on vous demandera votre adresse postale pour vous envoyer le kit de dépistage.

Faux ! Le test de dépistage peut se faire sur un laps de temps plus long et les laboratoires font face à des délais d’attente souvent plus long… En France, aucun test de dépistage n’est envoyé par la Poste !

Enfin on vous demandera votre numéro de carte bancaire pour les frais ponctuels (envoi du kit, des résultats) pour un montant de 50€.

Faux ! Comme dit plus haut les tests de dépistage ne s’envoient pas par la Poste et prescrits par un médecin, ils sont pris en charge par la Sécurité Sociale !

Attention, les opérateurs peuvent se montrer très persuasifs. Ne vous faites pas avoir et ne donnez jamais votre numéro de carte bancaire.

j'ai reçu cet appel 3 fois maintenant !!!Apparemment, nous devons nous préparer pour ces appels téléphoniques… juste… Publiée par FP Briet sur Samedi 8 août 2020

Et quoiqu’il arrive respectez toujours ces conseils :

Vérifiez la fiabilité des sites internet , les paiements doivent être sécurisés par un lien débutant par https:// et comporter un cadenas.

, les paiements doivent être sécurisés par et comporter un cadenas. Ne diffusez pas de fausses informations qui pourraient être prises pour argent comptant par des personnes fragiles.

Si vous pensez avoir été victime de ce genre d’arnaque, prévenez votre banque pour que vos mouvements bancaires soit surveillés.

pour que vos mouvements bancaires soit surveillés. Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires, que ce soit dans un formulaire inclus dans un mail, ou par téléphone. Il est ensuite très facile de faire des achats sur le net sans votre consentement.

Prenez garde, les profiteurs de crises existent aussi dans ce genre d’arnaque qui peuvent leur rapporter très gros et vous délester de vos économies. Renseignez-vous sur les sites officiels du gouvernement quant aux tests Covid-19 disponibles. La réglementation existe et il faut la connaître !

Photo d’illustration SpeedKingz / Shutterstock