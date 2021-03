Covid-19 : découverte d’une souche mutante sur un bébé né avec le coronavirus

Des chercheurs ont pu observer de près la transmission du coronavirus à travers le placenta. Une femme enceinte suspectée d’avoir le Covid-19 avait été transportée d’urgence à l’hôpital universitaire de Skåne, à Malmö, en Suède.

Elle souffrait de douleurs abdominales et intenses tandis que les médecins ont constaté que le bébé avait une fréquence cardiaque anormalement faible qui pouvait être le signe d’un manque d’oxygène.

Le bébé avait été contaminé avant sa naissance

Les médecins ont pris la décision de faire naître l’enfant sous césarienne, sa naissance fût ainsi prématurée, à la 34ème semaine de grossesse. Le bébé fût mis au monde en quelques minutes et les médecins ont tout de suite effectué des prélèvements de gorge sur la mère et l’enfant. Cela confirma qu’ils étaient tous deux atteints du Covid-19, rapporte ScienceAlert.

Les chercheurs ont séquencé le génome du virus et ont constaté que le génome viral de la mère et du nourrisson était identique et, vu que le bébé fût directement séparé de la mère après la césarienne et mis à l’isolement, les chercheurs ont pu confirmer que le bébé avait été infecté avant sa naissance.

Et le virus muta rapidement

Néanmoins, cinq jours plus tard, les chercheurs ont découvert lors d’un nouveau séquençage génétique que le bébé ne présentait plus seulement la souche virale de sa mère mais aussi une version mutée du virus. Les scientifiques avancent que cette mutation (appelée A107G) ultra-rapide pourrait avoir été stimulée par le contact de l’enfant avec l’environnement extérieur à l’utérus de sa mère.

Le virus neutralisé par anticorps du nourrisson

A part cela, les chercheurs ont également observé des changements dans le placenta de la mère. Ce dernier, chargé de transporter le sang et les nutriments vers le fœtus et d’éliminer les déchets pour assurer la croissance et le bien-être du fœtus, avait été endommagé et qu’il présentait une inflammation généralisée. Les chercheurs ont également trouvé des protéines de coronavirus sur les zones endommagées par l’inflammation.

Heureusement, la mère fut rapidement rétablie de son infection au coronavirus et put sortir de l’hôpital quatre jours après son accouchement. Quant au bébé, il devait encore recevoir des soins néonatals mais les chercheurs étaient surpris de constater que le corps du nourrisson avait développé des anticorps contre le virus qui finirent par le neutraliser.

Les chercheurs ont indiqué dans leur étude parue dans le British Journal of Obstetrics and Gynecology que leur étude fait partie des rares articles scientifiques à avoir étudier la transmission du coronavirus via le placenta. A la lumière de leurs découvertes, les chercheurs affirment qu’il est nécessaire de reconsidérer la surveillance des femmes enceintes atteintes du Covid-19 qui sont un groupe plus à risque que nous ne le pensions jusqu’à présent.