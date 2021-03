Que se passe-t-il lorsque une personne est infectée par 2 souches de COVID à la fois?

Depuis quelques mois, nous entendons souvent parler de « variants » au sujet de la COVID 19. Britannique, sud-africain ou autres, ils semblent plus contagieux que le virus originel. Des scientifiques brésiliens se sont attachés à étudier le cas de personnes étant infectées par deux souches différentes, mais simultanément.

Cette étude porte sur deux cas infectés par deux variants différents du SARS-COV-2, le virus de la COVID 19. Si les personnes contaminées n’ont pas connu d’effets graves ni d’hospitalisation, les chercheurs, eux, ont observé des infections par des souches multiples d’autres virus comme celui de la grippe par exemple. De ces constatations, plusieurs questions ont été soulevées. Notamment sur la manière dont ces virus peuvent interagir et ce que cela signifierait sur les nouvelles variantes.

On sait que les virus mutent constamment, qu’ils créent eux-mêmes des variants plus ou moins contaminateurs. Lors d’une infection, on sait aussi que la réponse immunitaire du malade peut être différente. La plupart des mutations de virus n’ont aucune incidence sur le virus lui-même… Cependant lorsque les réplications sont nombreuses ou que celles-ci échappent au système immunitaire, il peut y avoir danger.

Les mutations de la grippe et de l’hépatite C

Ces deux virus mutent car ils génèrent de nombreuses réplications à chaque infection. Et ces réplications génèrent des erreurs à chaque fois ou presque. En créant des erreurs, ils forment alors de nouveaux virus, apparentés au virus originel, mais malgré tout différents. Ces virus que l’on appelle ARN interagissent différemment avec les cellules hôtes et le système immunitaire. Et peuvent donc influer sur un traitement à l’origine fait pour le virus premier.

Et les coronavirus alors ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les coronavirus ont un taux de mutation plus faible que ceux de la grippe. Ils mutent mais créent moins d’erreur de mutation que les autres. La détection de plusieurs variants chez une seule et même personne, pourrait donc être le résultat d’une co-infection. Ou la mutation du virus après l’infection par le virus initial.

La crainte des scientifiques

Les chercheurs craignent que le SARS COV 2 ne mute encore plus rapidement à l’avenir. Les coronavirus sont des virus qui peuvent subir de grandes modifications de leurs séquences génétiques. Si deux coronavirus infectent la même personne, alors ils peuvent échanger des parties importantes de leurs génomes et créer de nouvelles séquences inconnues. Des preuves de recombinaison ont d’ailleurs été identifiées en laboratoire, mais également chez un patient infecté. Ce qui pourrait dans un avenir plus ou moins proche, engendré de nouvelles variantes encore inconnues.

Vous l’aurez compris, les coronavirus sont encore loin d’avoir livré tous leurs secrets… Le plus prudent étant peut-être de continuer à respecter les gestes barrières, de porter le masque et de se protéger… Les études sur les variants commencent à peine, mais mieux vaut tenir que guérir non ?