The Humble Co, une marque de soins bucco-dentaires qui œuvrent pour les enfants dans le besoin

Nous n’avons pas vraiment pour habitude de tester des produits de beauté sur NeozOne ! Pourtant quand une jolie marque comme The Humble Co nous propose de découvrir ses produits et surtout, sa conception de la beauté, il nous est impossible de refuser.

Outre la qualité des produits dentaires que nous avons reçus, c’est surtout la conscience écologique et sociale de la marque qui nous a interpellé. The Humble Co, une marque respectueuse de l’environnement, qui ne teste évidemment pas ses produits sur les animaux. Une marque qui nous vient de Suède et qui révolutionne le monde de la santé bucco-dentaire… Présentation.

Qui est The Humble Co ?

The Humble Co est une marque suédoise fondée en 2013 par Noel Abdayem, dentiste de profession. Tous les produits de la marque sont conçus par des dentistes. Le leitmotiv de la marque étant de pouvoir proposer des produits pour une meilleure santé des patients, tout en assurant une meilleure santé à la Planète. Et parce que The Humble est une marque engagée dans le monde, pour chaque produit vendu finance des projets de santé bucco-dentaires pour les enfants dans le besoin.

La Fondation Humble Smile a déjà réalisé 52 projets dans 37 pays du monde grâce aux ventes de ses produits. C’est la meilleure raison que nous ayons trouvée pour vous parler de cette humble marque ! Outre la qualité et la diversité des produits, acheter son dentifrice ou sa brosse à dents aide les enfants dans le besoin… C’est une excellente idée non ?

Ce que nous avons pensé de la marque Humble Co

Les dentifrices :

Le dentifrice à la menthe est très agréable à utiliser et il n’est pas pâteux du tout. Il suffit de très peu de produit sur la brosse à dents pour un nettoyage en « profondeur ». Il se rince bien et ne laisse pas de résidus en bouche. La fraîcheur est agréable et dure quelques heures. Celui au charbon est un peu moins agréable en bouche mais son efficacité sur la mauvaise haleine notamment est très intéressante. En quelques semaines d’utilisation, pour un fumeur, l’haleine est beaucoup plus fraîche dans la durée qu’avec l’utilisation d’un dentifrice classique.

Les brosses à dents :

Elles sont parfaitement adaptées pour les brossages quotidiens et ne blessent pas les gencives. Les poils sont en nylon certifiés sans BPA. Nous avons une préférence pour la « medium », la « souple » étant plutôt, selon nous, destinée aux enfants.

Les gommes à mâcher :

Notre préférence va sans conteste au goût citron… Mais tous les goûts sont dans la Nature ! Les gommes à mâcher préviennent les caries et la plaque dentaire. Elles sont parfaites pour garder une haleine fraîche si l’on n’a pas la possibilité d’un brossage en journée, par exemple.

Les brosses interdentaires :

Elles sont très pratiques à utiliser et peuvent allègrement se glisser dans un sac à main. Leurs fines têtes permettent de bien nettoyer les interstices entre les dents. Le manche est également en bambou, sans aucun plastique.

Les produits The Humble Co sont disponibles sur la boutique Amazon de la marque et sont tous disponibles en livraison gratuite pour les membres Amazon Prime. Les prix sont tout à fait raisonnables au regard de la qualité des produits reçus.

Une gamme spéciale Kids pour les quenottes des petits :

L’apprentissage de la santé buccale est primordial chez les enfants. Alors, pour rendre le brossage des dents ludique, The Humble Co vient de développer une gamme Kids. La gamme comprend une brosse à dents spéciale enfant avec des poils ultra-doux et une tête adaptée à la bouche. On trouve aussi un dentifrice et un rince bouche à la fraise ainsi qu’une jolie boîte en bambou pour ranger sa brosse à dents. Tous les produits de la gamme sont garantis « végan », sans OGM et fabriqués avec la technologie brevetée Albéa Greenleaf pour réduire l’impact environnemental. La gamme Kids est également disponible sur un espace dédié de leur boutique Amazon.

La rentrée approche… Et si c’était l’occasion de faire une bonne action pour les enfants dans le besoin ? Et d’inculquer les bons réflexes bucco-dentaires à vos enfants ?

Une marque engagée et solidaire Respectueuse de l'environnement Prix accessibles Solidaire Une marque engagée et solidaire The Humble Co est une marque suédoise de produits bucco-dentaires certifiés végan et respectueux de l'environnement. Qui plus est chaque vente aide un projet de santé bucco-dentaire à travers le monde entier. User Rating: 4.35 ( 1 votes)