Malgré des progrès majeurs dans la recherche des traitements contre le cancer du poumon, cette pathologie concerne et tue encore de nombreuses personnes dans le monde. En France, plus de 52 000 nouveaux cas et 33 000 décès sont enregistrés chaque année. Ce type de cancer serait l’un des plus meurtriers dans ce pays et il touche plus des femmes que des hommes. Depuis 2010, son incidence a progressé de 4,3 % par an chez les femmes françaises. Si le tabagisme est considéré comme le principal facteur de risque du cancer du poumon, cette nouvelle enquête démontre que l’utilisation du chauffage au bois favorise également le développement de cette maladie. Elle a été effectuée aux États-Unis, où plusieurs ménages utilisent des poêles au bois et des cheminées pour se chauffer en hiver. À travers cet article, nous vous invitons à en apprendre davantage sur les résultats de cette étude prospective.

Comment s’est passée cette étude ?

D’après le docteur Suril Mehta de l’Institut national américain des sciences de la santé environnementale, l’étude Sister est principalement destinée à comprendre les principaux facteurs de risque du cancer du sein, liés à la génétique et à l’environnement. Mais elle dispose aussi de tous les outils nécessaires pour étudier divers autres résultats de santé concernant les femmes. Puisque le cancer du poumon entraîne un décès sur cinq, lié au cancer chez les femmes américaines, l’équipe pense qu’il était essentiel de déterminer les autres facteurs de risque de cette maladie au-delà du tabagisme.

Aux États-Unis, 50 226 femmes saines ont participé à cette étude prospective. Au moment de leur inscription, qui s’est déroulée entre 2003 et 2009, 62,3 % d’entre elles ont précisé la présence d’un poêle à bois et/ou d’une cheminée dans leur résidence principale. Ainsi, 20,6 % ont affirmé avoir utilisé un chauffage au bois au moins 30 jours par an. Les scientifiques ont employé la régression de Cox afin d’estimer les rapports de risque ajustés et les intervalles de confiance à 95 % pour l’association de l’usage d’un chauffage au bois à l’incidence du cancer du poumon. Tout au long de l’étude, les participantes qui ont été atteintes du cancer du poumon ont déclaré elles-mêmes leur problème de santé, avec des preuves médicales.

L’exposition à la fumée de bois est-elle dangereuse ?

Les résultats de cette étude ont montré que la combustion du bois à l’intérieur d’une maison constitue un facteur de risque du cancer du poumon chez les femmes. L’équipe a suivi 347 cas de cancer du poumon médicalement prouvés sur une durée moyenne de 11,3 ans. Sur l’ensemble de ces cas, 289 étaient des fumeurs ou d’anciens fumeurs, tandis que 58 étaient des non-fumeurs. Cela confirme que le tabac est le premier facteur de risque de cette maladie à travers le monde, mais ce n’est pas le seul. Il a été constaté que les personnes qui recouraient à un poêle à bois ou à une cheminée sont plus exposées au cancer du poumon.

Ce risque est supérieur de 43 % par rapport aux femmes qui ne se chauffaient pas au bois. Par ailleurs, lorsque l’utilisation de ce type de chauffage est plus fréquente (plus de 30 jours par an), le risque est encore plus élevé (+ 68 %). Néanmoins, même l’exposition occasionnelle à la fumée de bois à l’intérieur de la maison peut favoriser le développement de cette maladie. Il convient de noter que d’autres études ont déjà démontré que la fumée de bois est cancérogène. Plus d’informations : Science Direct. Que pensez-vous de cette étude ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .