Comment fonctionnent les gants chauffants et comment les choisir ?

Dans un récent reportage télévisé, les vendeurs de doudounes et vêtements thermiques annonçaient une véritable explosion des ventes en ce début d’automne… Pourtant, la météo semble plutôt clémente ces dernières semaines ! Est-ce par peur des grands froids hivernaux ou pour supporter les 19 °C qui seront désormais imposés dans les bureaux que les Français se ruent sur les vêtements qui tiennent chaud ? Si vous êtes ce que l’on appelle des « vélotafeurs » ou utilisateurs de deux roues en tous genres, il existe un accessoire quasiment indispensable en hiver, les gants évidemment ! Et, si cette année, vous optiez pour des gants chauffants ? Avec la veste chauffante, les gants sont également l’une des stars de l’hiver, voici comment les choisir !

Les gants chauffants comment ça marche ?

Comme tous les vêtements de ce style, les gants chauffants fonctionnent grâce aux technologies innovantes de miniaturisation des batteries et à leur autonomie toujours plus importante. Les gants chauffants deviennent des produits relativement accessibles et se font confortables et légers, ce qui n’était pas réellement le cas, il y a quelques années encore. Les batteries des gants chauffants se trouvent directement dans le gant, ou dans une pochette intégrée au gant, elles sont si petites, qu’elles se font vite oublier et ne perturbent pas les mouvements des utilisateurs.

Comment fonctionnent-ils ?

Les gants chauffants se trouvent pourvus de petites résistances conductrices de chaleur reliées à la batterie. Elles peuvent fournir une énergie continue et se placent souvent dans la doublure évidemment. Cette résistance est en réalité un fil de chauffe qui va transmettre la chaleur sur différentes zones de la main tout en diffusant la chaleur à l’ensemble du gant. Certaines paires de gants chauffants disposent de réglage qui permettent de choisir le niveau de réglage de la chaleur grâce à un bouton présent, la plupart du temps, sur le dos de la main. Une fonction pratique lorsque l’on pratique le ski ou le vélo ! Le gant chauffant fonctionne donc grâce à :

Une batterie.

Un système de résistance et des éléments chauffants disposés dans des endroits stratégiques de la main.

Un système de contrôle qui gère la mise en marche, l’extinction, et, dans certains cas, le réglage de la température.

Combien coûtent les gants chauffants ?

Comme de nombreux produits de ce style, il existe des gants assez bon marché, qui seront parfaits pour garder les mains au chaud lorsque vous attendez le bus par exemple… Et, il existe bien entendu des gants haut-de-gammes souvent destinés à la pratique des sports d’hiver, randonnées, travaux de sylviculture, chantiers en extérieurs. Toutefois, à moins de 50 € la paire, vous risquez d’être déçu du résultat. Prenez garde à la batterie qui doit avoir une autonomie et une puissance suffisante pour vous permettre de profiter plus longtemps de la chaleur… Il faudra tabler sur une autonomie de 2 à 6 heures pour être tranquille le temps de votre activité. Vérifiez également l’ergonomie et le poids de votre paire de gants chauffants, s’ils sont trop lourds, ou trop rigides, ils entraveront vos mouvements, ce qui n’est absolument pas le but visé.

Les gants chauffants, primordiaux pour certains malades !

Le saviez-vous ? Le port de gants, chaussettes ou vestes chauffants est recommandé pour les personnes atteintes de la Maladie de Reynaud, une maladie peu connue qui se caractérise par une mauvaise circulation du sang notamment au niveau des extrémités du corps. Les gants et chaussettes chauffants peuvent d’ailleurs faire l’objet d’une aide financière (PCH) pour les personnes atteintes de la maladie de Reynaud.

