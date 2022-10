Nous avons testé la veste chauffante UNBON

Et, si la veste chauffante était l’une des stars de l’hiver 2022 ? Non, elle ne vous permettra pas de chauffer votre maison, ni de vous croire en plein été par des températures négatives. Mais, elle pourrait vous aider à supporter le froid extérieur, ou les fameux 19 °C que l’on nous demande de respecter dans nos salons… La veste chauffante est un accessoire relativement abordable, qui fonctionne avec une batterie, fournie ou non et qui vous permet de rester au chaud quelques heures durant… À l’évidence, plus la batterie sera performante, plus la chaleur durera. Nous avons testé un modèle, la veste chauffante UNBON vendue 59,99 € sans batterie, voici notre retour d’expérience…

Pourquoi une veste chauffante ?

Lorsque l’on travaille dehors et qu’il fait très froid, les gants, écharpes ou bonnets ne suffisent pas toujours, et surtout, ils sont très encombrants, voire interdits (comme les écharpes sur certains chantiers de construction). Les vestes chauffantes sont légères, nous permettent d’être au chaud de manière constante et nous laissent les mains totalement libres. La veste chauffante se met sur le t-shirt, et non à même la peau, et sous le pull-over ou la doudoune; elle doit être près du corps pour que les effets soient les plus efficaces. La chaleur dégagée sur les cervicales et les lombaires soulagera en plus vos maux de dos… Cela va également vous permettre d’éviter la technique de l’oignon, et donc d’entasser plusieurs couches de vêtements les uns sur les autres. Elle fait aussi office de coupe-vent, mais n’avons pas eu l’occasion de tester son étanchéité puisqu’elle est portée sous une parka étanche.

Notre test de la veste chauffante UBON

Nous avons reçu la veste chauffante, en taille XXL, qui se destine à un homme, qui travaille en extérieur toute l’année. Il fallait donc qu’elle soit légère et sans manches de préférence. Notons la présence d’un manuel d’instruction en français, et l’absence de batterie ! Et sans batterie, pas de chauffage évidemment ! La veste dispose de quatre zones chauffantes (dos, cervicales, et de part et d’autre de la face avant). Les éléments chauffants sont en fibre de carbone et la chaleur se ressent en quelques secondes à peine. Trois modes de chauffage sont possibles : rouge (de 55 à 65 °C), orange (de 45 à 55 °C) et vert (de 35 à 45 °C); la commande se trouve sur la gauche de la veste. Quant à la batterie externe, elle se glisse dans une poche intérieure prévue à cet effet, avec le câble USB qui se trouve au fond de la poche… Fermée par un scratch, la poche protège la batterie et le câble de la veste. Elle est compatible avec toute batterie 5 V 2 A – 3 A. La veste en elle-même est fabriquée en polyester, ce qui la rend ultralégère et agréable à porter sur un t-shirt ou un pull en coton. Nous avons tenté de l’allumer par-dessus une veste polaire. Il vaut mieux oublier: la polaire est trop épaisse, mais sur un t-shirt coton, la chaleur est presque immédiate.

Notre avis sur la veste chauffante ?

Notre test est concluant, la veste chauffe réellement, sans surchauffer et est évidemment conforme aux normes CE. Le branchement, tout comme la mise en marche sont faciles, et le bouton de réglage est accessible par le col si vous la glissez sous un pull… Le principal intéressé la porte depuis une semaine environ, et elle lui permet de rester au chaud même par les matins frisquets d’octobre. Par choix, la veste est cependant éteinte quand le soleil perce les nuages… Elle pourrait bien servir aussi pour regarder un film de Noël quand il neigera !

N’oubliez pas la batterie !

Si vous optez pour ce modèle, ou un autre d’ailleurs, pensez à vérifier si votre veste chauffante est munie d’une batterie. Sinon, il faudra ajouter à son prix une batterie externe de bonne capacité comme celle que nous avons choisie, de 26 800 mAh. La durée de chauffage est alors de plus de 20h en mode éco, environ 18 h en mode intermédiaire, et 16 heures en mode maximal… Une batterie de 10 000 mAh divisera les temps par deux approximativement, mais reste vraiment moins chère à l’achat; ce sont d’ailleurs les temps donnés par le fabricant.

Points positifs

La veste est facile à utiliser et légère à porter.

Le rapport qualité/prix est bon.

La taille commandée correspond à la taille réelle.

Points négatifs

La batterie n’est pas fournie, il faut donc l’ajouter au prix de la veste si vous n’en possédez pas.

La poche intérieure ferme avec un scratch, nous aurions préféré une fermeture éclair.

258 Commentaires UNBON Veste Chauffante Homme Femme Gilet Chauffant Homme Électrique Chargement USB avec 4 Zones de Chaleur 3 Modes de Chauffe Vêtement de Chauffage Hiver pour Moto Chasse Randonnée - Noir Taille M 【4 Zones Chauffantes & Chauffage Rapide et Uniforme】Avec la technologie de chauffage électrique et infrarouge, UNBON gilet chauffant homme femme se chauffe très rapidement en quelques secondes.... Meilleure Vente n° 1

UNBON Veste Chauffante Homme Femme Gilet Légère et agréable à porter Facile à utiliser Batterie non fournie Un bon rapport qualité prix Une veste chauffante à prix raisonnable qui permet de conserver une chaleur raisonnable à l'extérieur comme à l'intérieur puisque la température est réglable sur trois niveaux. User Rating: Be the first one !