Racer : Iwarm Jacket SL, une veste chauffante autonome avec résistance intégrée

Dans un reportage diffusé au journal télévisé de France 2, le 8 octobre, on apprend qu’un vendeur de doudoune parisien a vu ses ventes augmenter de 30% en quelques semaines, ou qu’une boutique de vêtements thermolactyl double son chiffre d’affaires par rapport à la même période l’année dernière… Avant 2022, nous achetions une doudoune ou des sous-vêtements chauds en prévision d’un séjour au sport d’hiver… Cette année, ces vêtements sont achetés en prévision des 19°C dans les bureaux préconisés par le gouvernement. Les Français craignent d’avoir froid pour travailler et se jettent sur les doudounes ! C’est justement une doudoune chauffante qu’a choisi de présenter la marque Racer, la Iwarm Jacket sera-t-elle la star de l’hiver 2022. Présentation.

Racer joue la carte de la diversification…

Ont-ils senti le vent tourner chez Racer ? Toujours est-il que le spécialiste du gant chauffant et des équipements de ski et d’équitation Français, lance cette année sa doudoune chauffante, la Iwarm Jacket. Ce n’est évidemment pas la première grande marque à innover en la matière… Avec cette nouvelle doudoune chauffante, Racer promet une doudoune compacte et légère qui convient aussi bien pour mettre sous un costume au bureau ou pour ceux qui travaillent à l’extérieur. C’est aussi un bon plan pour ceux qui se déplacent en deux-roues : cyclistes, motards ou scootéristes. Les sportifs peuvent aussi utiliser la nouvelle veste chauffante Racer puisqu’elle propose le niveau de respirabilité adéquate pour les sportifs s’entraînant à l’extérieur.

Quelles sont les fonctionnalités de cette veste ?

La Iwarm Jacket propose un système de chauffe très perfectionné qui possède trois niveaux de température. Pour le mode minimum, le fabricant annonce 7 heures de chauffage, et 3 heures en mode maximum. Le garnissage intérieur se compose de la technologie Primaloft®, composée de fibres ultra-fines conçues pour piéger la chaleur tout en maintenant une température constante par le biais d’une thermorégulation. La chaleur est diffusée uniformément par les deux zones de chauffe disponibles (dos et torse) et elle est livrée avec un chargeur adapté pour la recharger. Avec cette veste chauffante, ce serait un peu comme si vous partiez travailler ou vous promener enroulés dans votre couette ! Cette veste appelée The District provient de la collection Urban Project créée pour les utilisateurs de mobilité urbaine. Au départ, elle avait été imaginée pour les cyclotafeurs, ceux qui se rendent au travail, à vélo ou pour les randonneurs, c’est la raison pour laquelle elle se contrôle du bout des doigts.

Combien coûte cette veste Racer ?

La veste est vendue au prix de 249.95€, ce qui peut sembler être un prix un peu élevé mais évidemment pour cette fois, gage de qualité et de respect de la planète puisque les fibres utilisées sont, pour la plupart, issues de bouteilles en plastiques recyclées. En 2020, dans l’industrie du textile, cette technique a permis de recycler 430 millions de bouteilles d’eau en plastique provenant des décharges ou des océans. Disponible de la taille S à la taille XL, vous pouvez trouver l’Iwarm Jacket de Racer sur certains sites internet comme Japauto-accessoires, mais attention, elle est déjà victime de son succès sur de nombreux sites ! Sachez également que la marque Racer propose une gamme de gants chauffants.