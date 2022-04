Continental dévoile son pneu fabriqué à partir de bouteilles de plastique recyclées

Le 5 avril dernier, Continental annonçait que son premier pneu avec du polyester fabriqué à partir de bouteilles en plastiques recyclées était disponible. Ce pneu, baptisé ContiRe.Tex, a été très vite développé par la marque, puis mis en production. Avec ce pneu, Continental devient le premier fabricant à lancer ce type de produit. Les pneus classiques, en caoutchouc, sont difficilement recyclables et sont un fléau pour l’environnement. D’après la marque, le nouveau matériau de haute performance permettra dans un premier temps de fabriquer des pneus d’été (PremiumContact 6 et EcoContact 6) mais aussi des pneus toutes saisons, AllSeasonContact. Ce matériau viendra en remplacement complet du polyester habituellement utilisé. Présentation.

Quelle différence avec un pneu standard ?

La principale différence avec les pneus classiques, on l’a compris, c’est d’utiliser des bouteilles en plastiques recyclées pour fabriquer le polyester habituel. Il faut environ 40 bouteilles pour qu’un train de pneu standard soit créé. En septembre dernier, Continental dévoilait la technologie ContiRe.Tex. Quelques mois seulement après l’annonce, les pneus sont déjà en production.

Quelle est cette nouvelle technologie ?

Le pneu ContiRe.Tex utiliser en fait un fil de polyester créé à partir de bouteilles en plastique usagées. De plus, aucune intervention chimique ne semble nécessaire pour parvenir à créer ce fil de polyester. Pour fabriquer ses pneus, Continental utilise exclusivement des bouteilles provenant de pays qui ne possèdent pas de boucle de recyclage. Les bouteilles sont triées, puis nettoyées mécaniquement avant d’être broyées pour être transformées en nurdles… Ce sont ces microbilles de plastiques qui deviendront le fil de polyester, par un processus de « tissage ». Ce fil de polyester est déjà utilisé depuis longtemps dans l’assemblage des pneus. Il a la particularité d’absorber les forces de pression internes tout en permettant au pneu de rester stable, même s’il transporte des charges lourdes.

Comment les reconnaître ?

Les pneus ContiRe.Tex proviennent de l’usine de Lousado au Portugal et possèdent un logo spécial, “Contains Recycled Material”. Ferdinand Hoyos, l’un des dirigeants de Continental, affirme : “Nous avons amené notre technologie innovante ContiRe.Tex au stade de la production en seulement huit mois. Je suis fier de toute notre équipe pour cette réalisation remarquable”, et ce n’est que le début d’un procédé de pneus à base de matériaux recyclés et renouvelables ! Au plus tard en 2025, l’entreprise souhaite que tous ses produits soient fabriqués à partir de ce type de matériaux. Les trois modèles de pneus sont disponibles chacun en cinq tailles différentes. D’ailleurs, le premier modèle équipe déjà les équipes des courses de voitures électriques de l’Extreme E, un championnat de course automobile utilisant des SUV électriques, organisé par la FIA. En 2022, tous les véhicules d’assistance qui participeront au Tour de France seront également équipés de pneus ContiRe.Tex.

Quelques objectifs environnementaux de Continental

Le fabricant allemand utilise déjà 55% d’eau et 17% d’énergie en moins par tonne de pneus produite. En 2030, ils espèrent réduire encore de 20% ces chiffres. En 2040, la production des pneus de la marque sera climatiquement neutre et en 2050, ils souhaitent atteindre la neutralité climatique sur toutes les usines de production du monde ! Plus d’infos : continental.com