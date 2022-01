Pneu hiver, la réglementation n’est pas la même d’un pays à un autre

Les routes enneigées ou verglacées sont de véritables pièges pour la route, et les pneus hiver sont des éléments de sécurité indispensables. En revanche, la réglementation n’est pas la même d’un pays à un autre. Si vous avez décidé de passer vos futurs weekends dans un petit pays frontalier de la France, comme le Luxembourg, les lois seront différentes. Et il est préférable de les connaître avant de franchir la frontière.

Quelle loi s’applique au Luxembourg pour les pneus hiver ?

Les codes de la route luxembourgeois et français se ressemblent sur de nombreux points. Mais concernant les pneus hivers, il y a une petite différence à connaître. Dans le Grand-Duché, les conducteurs doivent s’équiper de pneus hiver dès lors que l’état de la chaussée est dégradé. C’est-à-dire dès qu’il y a du verglas, de la neige fondue ou tassée, ou des plaques de glaces ou de givre. Il n’y a pas de périodes données, c’est donc sur la vigilance des conducteurs que compte le gouvernement luxembourgeois. Cette loi concerne uniquement les véhicules roulants et non les véhicules stationnés.

Cette loi s’applique-t-elle à tous les conducteurs ?

Oui, la loi sur les pneus hiver s’applique à tous les automobilistes en villégiature au Luxembourg. Ce qui comprend les résidents, les touristes, les travailleurs frontaliers. Cependant cette loi s’applique uniquement sur les voitures ou camions, et exclut donc les motocycles, cyclomoteurs, quadricycles, tricycles, tracteurs et machines automotrices. Ce qui implique également que les pneus hiver doivent aussi être chaussés en été si la chaussée se trouve dégradée.

Quelles sont les sanctions au Luxembourg ?

En France, le fait de ne pas chausser de pneus hiver dans les départements où ils sont obligatoires est passible d’une amende de classe 4 (135€). Au Luxembourg, les conducteurs imprudents ou étourdis s’en tireront avec une amende de 74€ et une immobilisation du véhicule. Attention, l’amende passe à 145€ si les pneus chaussés présentent une rainure inférieure à 1.6 mm… Et deux points s’envoleront également du permis de conduire. La police du Luxembourg recommande des rainures d’au moins 4 mm pour rouler en toute sécurité hiver comme été. Découvrez les lois appliquées pour les pneus hiver : législation, obligations et conseils au luxembourg..

Comment choisir les bons pneus hiver ?

Pour choisir vos pneus hiver, tout dépendra des routes que vous emprunterez. Les pneus hiver ne seront pas les mêmes pour des routes très enneigées que sur des routes dégagées. La structure des pneus hiver est étudiée pour résister à des conditions extrêmes en garantissant l’adhérence de votre véhicule.

Pour de petits trajets dans un environnement sans grands risques, des pneus toutes saisons pourront convenir. Au Luxembourg, ces pneus doivent obligatoirement porter les mentions M+S, M.S ou M&S, ou encore un pictogramme « flocon de neige » pour être homologués par les autorités.

Comment mettre ses pneus neige ?

Si vous avez le moindre doute concernant le choix des pneus hiver, il faudra prendre conseil auprès d’un professionnel. De plus, le montage et l’équilibrage doivent également être réalisés par des experts en la matière. Les pneus sont des éléments de sécurité essentiels sur les voitures… Et parfois, mieux vaut y mettre un certain prix plutôt que de choisir les premiers prix, qui ne seront peut-être pas très performants ou très bruyants.