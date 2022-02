Tiny House : le fabricant de pneus Continental dévoile sa maison mobile écologique et durable

Nul besoin d’être spécialiste en construction de tiny-houses pour lancer son modèle de micromaison, et c’est d’un fabricant mondialement connu que nous vient cette tiny-house. Cette entreprise provient d’un secteur assez inattendu dans ce genre de projet puisqu’il s’agit de Continental, le fabricant de pneumatiques. Avec ContiHome, il propose une petite maison intelligente construite à partir de matériaux automobiles. Nous imaginons parfaitement cette tiny-house sur les bords d’une piste de course; elle pourrait même servir de Motor Home ! Mais ce n’est apparemment pas le but de la marque allemande, qui souhaite en faire un nouveau mode d’habitat. Présentation de la ContiHome.

Un produit 100% Continental

Ralf Imbery, directeur de l’innovation chez Continental, parle de ce projet (via un tweet) comme d'”une maison qui a été développée de A à Z avec notre compétence dans les métiers de la construction et de l’ameublement et notre savoir-faire en matière de surface”. Outre la structure extérieure, qui effectivement, rappelle le pneu par sa texture et sa couleur, l’intérieur est à 100% Continental. Que ce soit au niveau du métal utilisé, de la remorque ou encore de l’ameublement, tout est estampillé de la marque allemande. Le « savoir-faire » Continental est partout, mais les frabicants ne mentionnent pas avec exactitude la composition des matériaux utilisés; ils expliquent seulement qu’ils souhaitent un produit durable. La ContiHome propose une surface de 32 m², ce qui est très grand pour une tiny-house !

Un tiny-house durable ?

On sait que, depuis longtemps, Continental est engagé dans le recyclage des pneumatiques via le programme ContiTech. Cette filiale de Continental “développe, fabrique et commercialise des produits, des systèmes et des composants intelligents en caoutchouc, en plastique, en métal et en tissu”. Ce qui rend donc plausible le fait que la ContiHome soit un produit 100% « maison » !

D’ailleurs, il semblerait également que le l’impact environnemental soit au cœur de ce projet; Continental laisse entendre que les profilés des fenêtres seraient recyclables à 100%. Par ailleurs, le mobilier installé dans la tiny-house fait de la ContiHome une « maison intelligente », grâce à un écran tactile situé près de l’entrée. Avec cette écran couplé à une application sur votre smartphone, vous pourrez contrôler l’éclairage, la température et certains appareils connectés.

ContiHome est une maison témoin que nous avons conçue, dessinée et construite nous-mêmes. Le résultat est une minuscule maison intelligente et #mobile qui reflète les tendances actuelles et donne également un aperçu de l’avenir de l’habitat, rendant l’ensemble du portefeuille de produits tangible. (…) Nous voulons montrer les diverses options que nous offrons avec notre large gamme de produits tels que les #surfacematerials, les éléments de design, les domaines fonctionnels, ainsi que notre expertise dans le secteur de la #construction et du #mobilier et notre savoir-faire en matière de surfaces. Continental (Twitter)

L’intérieur de la ContiHome

Comme dans de nombreux modèles de ce type, il faut optimiser l’espace. Ainsi, dans la ContiHome, le canapé en U qui trône au milieu de la pièce à vivre sert de salon, mais également de couchage et d’assise pour prendre un repas. Ils ont également installé un système audio vidéo pour se détendre devant un bon film, mais toujours dans la même pièce. Deux entrées sont possibles dans la tiny: par la porte ou par le patio. Elle propose donc une pièce à vivre, une salle de bain, et un espace couchage en mezzanine avec un lit Queen Size.

Les meubles de la chambre sont fabriqués dans un matériau conceptuel appelé Acella Hylite, qui réagit avec l’éclairage ambiant. C’est d’ailleurs le matériau utilisé pour les tableaux de bords et panneaux intérieurs des portes sur les voitures. Cuir artificiel sur les meubles, vinyle de dancefloor, l’intérieur détonne par rapport à ce que nous voyons habituellement. Seules les poutres sont en bois, le reste se veut résolument moderne et design ! Sympa la tiny-house Continental non ?