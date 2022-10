La Bouillotte Magique : Ils réinventent la bouillotte avec un dispositif à pastille innovant, sans eau ni électricité

Les températures de ce mois d’octobre sont plutôt inhabituelles, et c’est une mauvaise nouvelle pour la Planète, mais nous n’avons pas d’autre choix que de faire avec ! Les récentes vagues de douceur qui envahissent la France sont-elles le présage d’un hiver glacial ? Nous le saurons dans quelques semaines… Les températures vont baisser, c’est une certitude, et nous ressortirons les plaids, couvertures chauffantes et bouillottes… Ah les bouillottes ! Ces petits objets qui vous réchauffent le lit, le ventre ou le dos en quelques minutes, nous les connaissons tous depuis toujours ! Cette année, la start-up La Bouillotte Magique lance de nouvelles bouillottes 100 % innovantes. Découverte !

Les bouillottes nouvelle génération qu’est-ce que c’est ?

La bouillotte magique se définit comme une bouillotte high tech qui va nous faire oublier celles de nos grand-mères ! Elle s’utilise à tout moment de la journée pour se réchauffer à la maison comme au bureau… Rappelons que la bouillotte est simultanément un objet de confort et aussi, dans certains cas, un « médicament » qui soulage les maux de tête, les douleurs menstruelles, les entorses, etc. Et, si vous l’utilisez froide, elle est parfaite pour soulager les douleurs musculaires. La particularité de la Bouillotte Magique, c’est qu’elle peut se faufiler dans les écharpes, gants ou vestes pour les trajets à l’extérieur…

Les Bouillottes Magiques électriques

Les bouillottes électriques sont plutôt des objets pour la maison. Celles de la start-up française se branchent pendant une quinzaine de minutes, puis dégagent de la chaleur pour réchauffer votre lit, ou pour être déposées sous vos pieds gelés. Elles sont proposées dans divers coloris et avec des housses fantaisie, qui apporteront une touche déco à votre intérieur… Eh oui, les bouillottes sont mignonnes, elles ne se cachent plus. Enfin, les bouillottes électriques de la marque se dotent d’un coupe-circuit qui arrête la bouillotte quand la température est atteinte, vous ne risquez donc plus de la laisser branchée et de la mettre en surchauffe…

La nouveauté : les bouillottes à pastille !

Ce sont donc ces bouillottes que l’on appelle « nouvelle génération ». Elles sont tout simplement géniales et viennent grossir le catalogue de l’entreprise fondée il y a 15 ans déjà. Elles ont la particularité de dégager de la chaleur sans aucune source électrique, mais grâce à un ingénieux système très écologique. Ces bouillottes se composent d’une poche qui renferme un gel à base de sel et une pastille magique, sur laquelle il suffit alors de cliquer pour que le gel se cristallise et passe de l’état liquide à l’état solide, et dégage une chaleur de 52 °C. En fonction de la taille de votre bouillotte, vous profiterez de 30 minutes à 3 heures de chaleur en continu.

Quand la bouillotte se refroidit, elle se solidifie, il faudra alors la plonger dans l’eau bouillante pendant 10 à 15 minutes pour qu’elle soit de nouveau prête à l’emploi… Évidemment, elle est réutilisable ! La Bouillotte Magique, c’est aussi d’autres produits comme des chaussons chauffants, vestes chauffantes, etc. Retrouvez toutes les informations et les prix sur le site Internet, La Bouillotte Magique.