Yutanpo : connaissez-vous les bouillottes japonaises pour braver le froid hivernal ?

Le Japon est un pays lointain et à moins d’être un fervent admirateur de la culture nippone, nous n’imaginons pas que les hivers peuvent y être très rigoureux. En effet, « les températures hivernales sont de -4 °C en moyenne et peuvent descendre jusqu’à -25 °C à l’intérieur des terres », nous indique le site Walk Japan. Cependant, les Japonais possèdent un petit accessoire qui les réchauffe à tout moment de la journée : le « Yutanpo » ou bouillotte japonaise. Sur le principe, il pourrait ressembler à une bouillotte ordinaire, mais il a la particularité de pouvoir être chauffé sur une plaque de cuisson… Il faut savoir qu’au Japon, malgré le fait qu’il soit un pays économiquement très développé, le chauffage central est loin d’équiper toutes les habitations. La bouillotte japonaise devient donc une alliée économique pour lutter contre le froid. Découverte.

Quel est le concept de la bouillotte japonaise ?

Le concept de la bouillotte japonaise, également connue sous le nom de “yutanpo” en japonais, est une méthode traditionnelle japonaise de maintien de la chaleur corporelle pendant les mois d’hiver. La bouillotte japonaise se distingue des bouillottes occidentales par sa forme et son utilisation spécifique. Au Japon, les Yutanpos sont une nécessité, et non un luxe, au regard du manque de système de chauffage dans certaines régions plus reculées notamment. La bouillotte japonaise a généralement une forme allongée, ressemblant à un sac ou à une enveloppe. Elle est fabriquée à partir de matériaux naturels tels que le caoutchouc ou l’argile, mais certains modèles plus performants, quant à eux, sont conçus en acier. Ces matériaux sont choisis pour leur capacité à retenir la chaleur pendant une période prolongée.

Comment utiliser un Yutanpo ou bouillotte japonaise ?

L’utilisation d’un Yutanpo diffère de l’utilisation de bouillottes classique, même si elle a finalement la même intention de vous tenir chaud. Il faut donc la remplir d’eau très chaude ou la faire chauffer sur une plaque gaz ou à induction. Pour certains foyers japonais, c’est la seule solution à leur portée, pour se glisser dans un lit réchauffé. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on estime le nombre de décès liés au froid à 10 000 par an, dans un pays où la puissance économique n’est plus à démontrer. Le Yutanpo est donc présent dans tous les foyers ou presque et demeure le seul moyen d’avoir de la chaleur chez soi !

Quelle place pour le Yutanpo dans la culture nippone ?

Contrairement aux bouillottes occidentales qui sont souvent remplies d’eau chaude, la bouillotte japonaise est remplie d’eau préalablement chauffée. La bouillotte japonaise est conçue pour être facilement transportable et est également utilisable pour soulager les douleurs abdominales, liées au cycle menstruel, par exemple. Dans la tradition japonaise, l’utilisation de la bouillotte est considérée comme bénéfique pour la santé. On pense que cela peut aider à soulager les douleurs menstruelles donc, et par ailleurs à détendre les muscles, à améliorer la circulation sanguine et à favoriser le sommeil. L’invention du yutanpo est attribuée à la Chine. Cependant, c’est au Japon, au XIVe ou XVe siècle, qu’il a été adopté et largement utilisé dès le début des années 1700. À ses débuts, il était fabriqué en terre cuite et avait une forme de dôme. Aujourd’hui, lorsqu’un Japonais entend le terme “yutanpo”, il évoque automatiquement le modèle courant, ovale et incurvé, fabriqué en fer zingué ou en acier. Avez-vous déjà essayé ce Yutanpo ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Man-nen Bouteille d'eau chaude (Japan Import) Bouteille d'eau chaude Man-Nen Tin (import du Japon) Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez