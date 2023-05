Le robot tondeuse autonome Bosch Indego est à prix cassé sur ce marketplace

Depuis quelques années, ils ont fait leur apparition dans nos jardins. Eux, ce sont les robots tondeuses, qui vont tondre votre pelouse pendant que vous vous prélassez tranquillement dans votre transat. Dès le mois de mai, et en fonction des conditions météorologiques, la tondeuse doit être passée toutes les semaines ou presque. Et lorsque l’on possède un grand jardin ou que l’on vieillit, la tondeuse tractée ou poussée peut s’avérer difficile à passer. Investir dans un robot tondeuse, c’est se libérer du temps pour soi, et avoir un gazon toujours impeccable. Et si l’idée d’investir dans un robot tondeuse vous effleure, Amazon et Leroy Merlin cassent les prix sur l’un des modèles phares de la marque allemande Bosch, l’Indego S+500 au prix de 649 €* au lieu de 949,49 €. Avant de l’acheter, il faut savoir qu’il y a des avantages, mais également quelques inconvénients à utiliser un robot tondeuse. Découverte.

Présentation du robot tondeuse Bosch Indego S+ 500

L’Indego S+ 500 est une tondeuse à gazon intelligente dotée de fonctionnalités avancées pour rendre l’entretien de votre pelouse plus méthodique et rapide. Grâce à la technologie LogiCut, cette tondeuse cartographie votre pelouse et adopte ensuite une approche rationnelle en tondant en bandes parallèles, ce qui permet de libérer votre pelouse plus rapidement. De plus, avec la fonction SmartMowing, l’Indego S+ 500 analyse les caractéristiques de votre jardin, la météo locale et vos préférences personnelles pour optimiser le calendrier de tonte de votre pelouse.

Ainsi, vous obtenez une pelouse parfaitement entretenue en fonction des conditions spécifiques. Le robot tondeuse est compatible avec l’Assistant Google et Amazon Alexa. Vous pouvez donc lui « parler » et le piloter vocalement. Il s’équipe par ailleurs de la fonction BorderCut. Avant chaque séance de tonte complète, l’Indego commence par une tonte le long des bordures, assurant ainsi des bordures nettes et esthétiques. L’Indego S+ 500 est livrée avec une batterie 18 V 2,5 Ah, une station de charge avec vis de fixation, un câble d’alimentation de 7 m, un fil périphérique de 150 m, un connecteur de fil et 200 cavaliers.

Quels sont les avantages d’un robot tondeuse ?

Les tondeuses robots procurent de nombreux avantages incontestables. Elles permettent de gagner du temps en s’occupant de la tonte pendant que vous vous consacrez à d’autres tâches. De plus, elles assurent l’entretien de votre pelouse même en votre absence, vous évitant ainsi de devoir tondre dès votre retour de vacances. La tonte régulière effectuée par ces robots réduit également la présence de mauvaises herbes en favorisant une densité accrue de l’herbe. Grâce à leur fonctionnement silencieux, elles peuvent être utilisées sans perturber votre tranquillité ou en respectant les heures de silence. Certaines tondeuses robots offrent même une fonction de mulching, qui répand l’herbe coupée pour une fertilisation automatique du gazon, sans nécessiter d’intervention de votre part. Enfin, ces tondeuses nécessitent un entretien minimal par rapport aux modèles thermiques, ce qui les rend pratiques et faciles à entretenir.

Quels sont les inconvénients d’un robot tondeuse ?

Les inconvénients d’un robot tondeuse sont peu nombreux, mais ils existent. Quelques-uns ne sont que peu importants comme le fait de laisser des traces de roues dans votre pelouse, et certains peinent à tondre les herbes hautes. Cependant, le plus gros risque de ces robots est qu’ils présentent un réel danger pour les hérissons. En effet, en fonction de votre programmation, et si les hérissons sortent en même temps que votre robot, il y a un danger de mort pour eux. En respectant ces quelques consignes, la cohabitation entre les hérissons et votre robot tondeuse sera toutefois possible :

Ne jamais tondre la nuit, ni à la levée du jour ni au coucher du soleil . Préférez la tonte en fin de matinée ou début d’après-midi pour laisser la vie sauve aux hérissons. Le hérisson chasse la nuit, la rencontre avec votre robot lui serait fatale.

. Préférez la tonte en fin de matinée ou début d’après-midi pour laisser la vie sauve aux hérissons. Le hérisson chasse la nuit, la rencontre avec votre robot lui serait fatale. Choisissez de préférence des robots avec lames rétractables qui se « rangent » au moindre obstacle rencontré.

Si vous optez pour un robot tondeuse, sachez qu’il faudra, avant son installation, ôter toutes pierres, cailloux, morceaux de bons et avoir un terrain bien entretenu. Les pentes ne lui poseront aucun problème, mais les cailloux, il n’aime pas réellement les rencontrer.

Où acheter le robot tondeuse Bosch Indego S+500 ?

*Les prix ont été relevés le 11 mai 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

