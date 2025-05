Puis-je passer ma tondeuse électrique (ou robot tondeuse) un dimanche ou un jour férié ?

À l’approche des beaux jours, l’envie de ressortir la tondeuse se fait sentir… et parfois, dès le dimanche matin ! Certains d’entre nous, mon mari en première ligne, pense qu’ils peuvent faire fi des horaires du dimanche, car « la tondeuse ne fait pas plus de bruit qu’un aspirateur » ! J’avoue m’être interrogée sur la question, car il est vrai, et audible, que mon aspirateur, très bruyant, l’est plus que ma tondeuse à batterie… Alors, est-ce que j’ai le droit de tondre le dimanche avec une tondeuse électrique silencieuse ? Ou est-ce que j’enfreins la loi chaque dimanche avec mon aspirateur bruyant ? J’avoue que le Service Public n’aide pas, car rien n’est détaillé… Réponses dans cet article.

Tondeuse électrique : moins de bruit… mais pas sans règles !

D’accord, votre tondeuse électrique est bien plus discrète qu’un vieux moteur thermique. Mais, attention, moins bruyant ne veut pas dire « autorisé à tout moment ». Aucun détail concernant les tondeuses électriques, cela veut donc dire que les horaires suivants doivent être respectés :

Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h / 14 h-19 h

Le samedi : 9 h-12 h / 15 h-19 h

Le dimanche et jours fériés : 10 h-12 h uniquement

De plus, attention, certaines communes interdisent toute activité bruyante les dimanches, ou bien sur certaines périodes de l’année. Renseignez-vous auprès de la mairie, seule instance à pouvoir décider de ces horaires. Ainsi, même si votre tondeuse ronronne gentiment, elle reste une source de nuisance sonore. Et, le « trouble anormal du voisinage » n’épargne pas les amoureux de la pelouse bien tondue. Si vous dépassez les horaires, vous risquez au mieux une remontrance, au pire une plainte en bonne et due forme !

Respecter ses voisins : la clé d’un jardinage heureux

Au-delà des horaires légaux, un principe simple prévaut : le bon sens et la courtoisie. Un petit mot aux voisins si vous devez exceptionnellement tondre un peu plus tard (ou plus tôt) peut désamorcer bien des tensions. Parce qu’on a beau adorer l’odeur de l’herbe fraîchement coupée, personne n’a envie d’être réveillé un dimanche matin par une douce symphonie de lames tournantes.

Pour rappel :

Avant 10 h le dimanche ? Interdit, même avec une tondeuse électrique.

Après 12 h ? Même votre tondeuse ultra-silencieuse devra rester au garage.

En dehors des horaires ? Risque de sanction pour trouble de voisinage.

Et, pour les chanceux de Mougins et d’autres communes engagées, pensez à profiter des subventions proposées pour passer au 100 % électrique et encore plus silencieux ! Eh oui, comme le relate Le Parisien, cette ville des Alpes-Maritimes subventionne les achats d’outils électriques : une superbe idée, je trouve !

Que dit la loi selon le type d’appareil ?

Type d’appareil Autorisé le dimanche (10 h-12 h) ? Remarques Tondeuse thermique Oui, sous conditions strictes Très bruyante, attention aux voisins sensibles Tondeuse électrique (filaire ou batterie) Oui, de 10 h à 12 h Moins bruyant, mais soumis aux mêmes plages horaires Robot tondeuse (très silencieux) Oui, mais selon le volume sonore Vérifiez la tolérance locale sur les robots tondeuses

Pourquoi passer à l’électrique est une bonne idée ?

Au-delà du respect des voisins, choisir une tondeuse électrique présente de vrais avantages :

Moins de bruit : environ 20 décibels de moins qu’une tondeuse thermique classique.

Réduction de l’empreinte carbone : plus besoin de carburant polluant !

! Subventions locales possibles : jusqu’à 250 € remboursés pour une tondeuse électrique neuve à Mougins, et peut-être bientôt ailleurs.

Confort d’utilisation : démarrage immédiat, légèreté et adieu les odeurs de carburant dans les narines.

Si je devais suivre ces recommandations, je ne devrais alors plus passer l’aspirateur le dimanche, ou revenir au vieux balai, qui lui est totalement silencieux… Et, vous ? Connaissiez-vous cette règle concernant les tondeuses silencieuses ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .