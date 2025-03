Le robot tondeuse WORX Landroid voit son prix chuter de 270 €, parfait pour le printemps

Entendez-vous le chant des oiseaux ? Apercevez-vous ces bourgeons prêts à vous offrir de magnifiques fleurs ? Le retour du printemps sonnera bientôt, et vous allez devoir de nouveau vivre la corvée de tonte : c’est inévitable ! Attendez un peu… Si, comme moi, vous aimez profiter de votre jardin sans passer des heures à entretenir votre pelouse, le WORX Landroid Plus pourrait bien être votre nouveau meilleur ami. Ce robot tondeuse connecté est conçu pour gérer des surfaces allant jusqu’à 500 m², tout en s’adaptant intelligemment à la configuration de votre terrain. Et, en ce moment, il est en promotion à 629 €* au lieu de 899 € sur Amazon ! Un prix alléchant pour un appareil qui promet de tondre à votre place, même sous la pluie. Mais, tient-il vraiment toutes ses promesses ? C’est ce que nous allons voir.

Un robot tondeuse vraiment intelligent

Le WORX Landroid Plus ne se contente pas de tondre bêtement en ligne droite, comme le font la plupart des robots tondeuses. Eh non, grâce à son système de navigation AIA, il optimise ses trajets pour couvrir la pelouse de manière efficace, même dans les passages étroits et sinueux. Et, ce n’est pas tout ! Il est capable de gérer plusieurs zones, ce qui est parfait si votre jardin est composé de différentes surfaces séparées par des allées ou des bordures ou des espaces non tondus pour favoriser la biodiversité. Vous pouvez facilement configurer ces zones via l’application mobile et laisser le robot faire le reste.

Un entretien facilité et des fonctionnalités pratiques

L’un des gros points forts du WORX Landroid Plus, c’est son système « Cut to Edge » qui permet de tondre jusqu’aux bordures. Là encore, c’est une prouesse, car généralement les tondeuses robots évitent soigneusement les bordures vous obligeant à sortir le rotofil ! Avec lui, c’en est fini, il s’occupe aussi de ces petits endroits inaccessibles en temps normal. Un autre avantage ? Sachez qu’il s’adapte automatiquement à la météo et ajuste ses cycles de tonte en fonction de la vitesse de pousse de votre gazon. Cela signifie moins d’interventions de votre part et une pelouse toujours impeccable. Et, si vous craignez les obstacles ? Pas d’inquiétude, le module ACS anti-collision (vendu séparément), lui aussi en promotion au prix de 133 €* au lieu de 179 €, permet au robot de détecter et d’éviter les objets sur son chemin.

Un robot bien sécurisé et évolutif

La sécurité est aussi un point important avec ce type d’appareils, rapidement volés. Ainsi, pour éviter que votre robot vous soit subtilisé, le WORX Landroid Plus propose plusieurs options comme une alarme intégrée, un tracker GPS/GSM et même un module Wi-Fi longue portée pour toujours garder un œil sur lui. En plus, il est totalement configurable : vous pouvez ajouter des accessoires pour le personnaliser selon vos besoins. Besoin de créer une zone à ne pas tondre sans modifier le câble périphérique ?

Il suffit d’installer le module « Off Limits » et le tour est joué. Avec un prix annoncé à 629 €* au lieu de 899 € c’est une excellente affaire, non ? Alors, seriez-vous prêt à laisser WORX s’occuper de votre jardin pendant que vous profitez du soleil ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’équipement ? Partagez vos impressions et vos retours avec nous ou signaler une erreur : cliquez ici pour publier un commentaire .

WORX - Landroid Plus - 500 m² - Robot Tondeuse Connecté - WR165E (Installation Facile, Configurable, Contrôle à Distance Via APP, Coupe près des Bordures, Tonte Intelligente,Tond sous la Pluie) [PRÊT À TOUTE ÉPREUVE] Le robot tondeuse Worx Landroid WR165E tond la pelouse sans efforts à votre place sur une surface maximum de 500 m² avec un diamètre de coupe de 18 cm. Cette tondeuse à... PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 6 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.