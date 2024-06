J’ai testé le robot Piscine Beatbot AquaSense Pro (20 819 l / heure) et je ne peux plus m’en passer

Vous avez la chance de posséder une piscine dans votre jardin, et aimeriez bien pouvoir en profiter sans vous échiner à la nettoyer ? Vous avez déjà envisagé de vous offrir un robot de piscine, mais vous interrogez sur sa réelle efficacité. C’est assez logique tant il existe différents modèles. J’ai eu, de mon côté, l’occasion de tester l’un des plus puissants robots piscine du marché actuel. Son nom, l’AquaSense Pro de la marque Beatbot, et je peux vous assurer qu’il déménage ! De plus, il s’attaque aux moindres saletés sans rechigner, que celles-ci se trouvent sur les parois, le fond, la ligne d’eau ou en surface. Propulsé par neuf moteurs, rien que cela, il file sous l’eau à une rapidité surprenante, et nettoie tout sur son passage. Voici sa présentation et mon retour d’expérience.

Déballage et design

Le robot de Piscine Beatbot AquaSense Pro est livré dans un imposant carton, étonnement léger (vous comprendrez pourquoi dans la suite de l’article). Le contenu est parfaitement protégé.

Son contenu est relativement succin. Nous retrouvons à l’intérieur le fameux robot, sa base de rechargement, un crochet pour le récupérer dans la piscine et une notice de démarrage rapide (qui ne sert pas à grand-chose tellement il est simple à utiliser). Le robot arbore un design moderne et pèse seulement 11 kg. C’est un élément très important, car nous devrons le porter pour le déposer dans la piscine et le récupérer à la fin du nettoyage.

Installation

L’installation est simple comme bonjour, on le branche et c’est terminé, aucun réglage n’est nécessaire. Je dois attendre qu’il soit rechargé à 100 % avant de pouvoir attaquer dans le vif du sujet (environ 2 h). Une fois rechargé, il suffit de le retirer de sa station, choisir le mode de nettoyage, et le laisser posé au sol quelques minutes pour l’autocalibrage avant de le plonger dans la piscine. Le robot dispose également d’une application dédiée pour l’appairer et le paramétrer.

Quels sont les points forts du robot piscine Aquasense Pro ?

Lorsque je l’ai reçu, j’ai d’abord été interpellé par son design et son poids de 11 kilos seulement. Un poids léger, un robot de piscine compact, pas trop « massif » et une puissance qui me laisse pantois ! BeatBot le présente comme le premier robot de nettoyage 5 en 1 au monde. Et, ils ne plaisantent pas avec la puissance puisque ce sont neuf moteurs qui le propulsent autant en surface, sur la ligne de flottaison, le long des parois, sur le sol évidemment, et par ailleurs pour clarifier l’eau. J’y reviendrai un peu plus tard, mais ces cinq modes ont, chacun, son utilité, et sont indissociables pour un entretien de la piscine parfait.

Un autre point fort, que j’ai trouvé intéressant, est le fait qu’il revienne seul à la surface de l’eau, et qu’il se stationne en surface pour le rendre plus simple à extraire de l’eau (merci pour le crochet). Intelligent aussi, ce robot piscine l’est grâce à une meilleure optimisation du chemin à parcourir, et à son processeur intégré, un puissant Quad-Core 1,8 GHz.

Normalement, avec sa puissance d’aspiration impressionnante de 20 819 litres par heure, aucune saleté, même incrustée, ne peut lui résister. L’Aquasense Pro est une bête de course, qui vous garantira une piscine propre, et un robot d’une fiabilité et d’une sécurité sans failles. Pour le prouver, sachez qu’il dispose de 15 certifications, dont ETL, CEC et IP68.

Toutes les piscines sont concernées, ou presque !

Attention, ce robot est si puissant qu’il est conseillé pour les piscines de grands volumes, enterrées ou hors-sol. À l’évidence, il ne me semble par opportun de l’utiliser dans des piscines autoportées, par exemple. Avec lui, je bénéficie d’un nettoyage quasi constant de ma piscine. En effet, grâce à sa batterie de 10 400 mAh, je peux compter sur lui pendant près de 10 heures pour nettoyer la surface de l’eau.

Et, il est capable de nettoyer le sol de la piscine, cinq heures durant, sans jamais donner de signe de fatigue : un véritable marathonien ce robot de piscine. Endurance, performance, efficacité seraient les qualificatifs que je lui attribuerai. Comme indiqué plus haut, il est évidemment connecté par l’application Beatbot (disponible sur Android et iOS), combiné avec les mises à niveau du logiciel OTA, pour être piloté, et programmé à distance, si je le désire.

Focus sur les performances de nettoyage et l’application

Avec le robot nettoyeur 5 en 1 Aquasense Pro de BeatBot, j’ai fait l’expérience d’un nettoyage inégalée. Et, j’ai pu constater l’efficacité de ses moteurs, et de son système de brosse à double rouleau à l’avant, comme à l’arrière. De plus, il s’équipe d’une double filtration, capable d’absorber des particules ultra fines jusqu’à 150 µm. Je me répète peut-être, mais rien, absolument rien ne passe à travers, la moindre particule est avalée par le robot. Vous pouvez partir travailler l’esprit tranquille, le laisser, lui, s’occuper de préparer votre piscine dès votre retour du bureau ! Et, si jamais vous faites des heures supplémentaires, pas de panique, il s’arrêtera tout seul, remontera en surface pour vous faciliter l’enlèvement de l’eau. Il est d’ailleurs conçu pour toutes les piscines, qu’elles soient en béton, en vinyle, en fibre de verres, ou en petits carreaux de céramique… Avec lui, aucune trace, aucune saleté, ni aucune rayure.

Focus sur les différentes technologies embarquées !

Là encore, la surprise est de taille, car ce robot de piscine est bourré de technologiques qui le rendent si efficace. Commençons la liste par les composants matériels qui l’équipent. Ainsi, vous pourrez compter sur un processeur et un MCU quadricœurs Cortex-A7 de qualité industrielle, une mémoire stockage flash RAM DDR, et 20 capteurs intelligents, dont deux gyroscopes et deux capteurs IA à ultrasons.

Pour connecter tout cela, vous aurez besoin d’une connexion Wifi accessible. Du côté de la navigation, il est également intelligent puisqu’il va cartographier la piscine grâce à l’IA ultrasonique SonicSense™ et au système d’évitement d’obstacles Système de navigation intelligent CleverNav™. Quant à la libération de l’eau, elle se fait via une technologie appelée SmartDrain™, directement inspirée du biomimétisme, et en l’occurrence, des fonds sous-marins. Je terminerai ce petit étalage de technologies par son système de brosses à rouleaux doubles appelé le DuoSpeedFlex™ avec vitesse différentielle.

Conclusion

Est-ce que le robot de piscine Beatbot AquaSense Pro est un bon produit ? Incontestablement OUI ! Son utilisation est ultra-simple, il est léger, mais surtout, il est très efficace. La piscine est parfaitement nettoyée après un seul nettoyage. Quant au prix, le robot AquaSense Pro de Beatbot coûte quand même 2 499 €, mais vous pouvez bénéficier d’une réduction de 400 € en l’ajoutant au panier depuis le bas de cette page. Un tarif qui n’est franchement pas à la portée de toutes les bourses mais largement justifié par ses performances. Sachez pour terminer que la livraison est gratuite et que l’expédition est rapide, en un jour ouvré après avoir passé commande. Vous disposez par ailleurs d’une garantie de remboursement de 30 jours, de méthodes de paiement sécurisées et BNPL et d’une assistance technique par chat 24 h/24 et 7 j/7. Est-ce que je le recommande ? Absolument !

Les plus

Très efficace

Léger

Endurant

Peu encombrant

Un design moderne

Les moins

Un peu cher (hors promotion)

Les autres caractéristiques techniques

Nom : BeatBot AquaSense Pro

Type de robot : sans fil

Zones de couverture de nettoyage : surface de l’eau, sol, murs, ligne de flottaison

Type de piscine : piscines hors sol et creusées

Forme de la piscine : toutes les formes, telles que rectangulaire, ronde, réniforme et forme libre

Taille de piscine recommandée (zone du fond de la piscine) : 300 mètres carrés

Modèles de nettoyage : fond et surface de la piscine : motif en forme de S

Parois et ligne de flottaison de la piscine : motif en forme de N

Modes de nettoyage : mode rapide : sol (1 fois) / mode Standard : sol, murs et ligne de flottaison (1 fois) / mode Pro : sol, murs, ligne de flottaison et surface (1 fois) / mode ECO : nettoie le sol tous les deux jours (1 fois) / mode personnalisé pour programmer vos nettoyages.

Dimensions : 451 (L) mm x 403 (L) mm x 263 (H) mm 1

Protection imperméable : IP68 (robot), IPX4 (station de chargement)

Plage de profondeur d’eau : 0,5 m à 3 m

Garantie : 2 ans

