WelcomeEye Link : découvrez l’interphone vidéo connecté et sans fil de Philips

Que vous soyez au travail, à l’école, ou simplement aller faire les courses, vous êtes souvent absent de chez vous ? Heureusement, la domotique est là pour vous permettre de contrôler les appareils de votre maison à distance ! Le Philips WelcomeEye Link vous permet par exemple de garder un œil sur votre porte d’entrée et contrôler l’accès à votre habitat depuis votre Smartphone. Voici tous les détails sur cette sonnette tout-en-un qui est à la fois sans fil et connectée.

Une sonnette high-tech pour rendre votre maison plus sûre et intelligente

Le Philips WelcomeEye Link est une sonnette connectée qui embarque toute une panoplie de fonctionnalités pratiques pour vous faciliter la vie lorsque vous n’êtes pas à la maison. Le gadget est doté d’une caméra grand-angle 160° full HD qui permet d’avoir une vue bien dégagée du devant de votre porte et de ses alentours.

De jour comme de nuit, la caméra a été spécialement pensée pour enregistrer des images parfaitement claires et nettes. Elle est également munie d’un détecteur de mouvements qui vous enverra immédiatement une notification via votre Smartphone (grâce à l’application « Philips WelcomeHome ») lorsqu’il détecte quelqu’un à votre porte.

Où que vous soyez, la sonnette connectée WelcomeEye Link vous envoie également une notification d’alerte en temps réel lorsqu’on sonne chez vous. Pratique, l’appareil intègre un microphone et un haut-parleur qui vous permettront d’échanger de vive voix avec votre visiteur.

Par exemple, s’il s’agit d’un livreur, vous pourrez lui demander de déposer votre paquet chez les voisins. Mais sinon au besoin, l’application WelcomeHome vous permet d’ouvrir votre portail et/ou votre porte de garage à distance pour un habitat toujours plus connecté que jamais !

En plus de vous envoyer des images et des vidéos en temps réel de ceux qui se présentent devant votre porte, la sonnette connectée WelcomeEye Link enregistre également tous les fichiers dans une carte SD de 32 Go qui est fourni avec l’appareil. Vos données ne sont donc pas stockées dans le Cloud… elles sont également cryptées pour un maximum de sécurité.

En cas de longues absences, la sonnette a été spécialement pensée pour rester 100 % opérationnelle pendant plusieurs mois. Pour ce faire, le gadget est doté d’une batterie rechargeable qui promet jusqu’à six mois d’autonomie en une seule charge ! Mais ce n’est pas tout, car le petit boitier est parfaitement étanche, et donc résistant à toutes les intempéries, telles que la pluie, la neige…

Enfin, le Philips WelcomeEye Link est compatible avec l’assistant intelligent Google Home ou encore Alexa à qui vous pourrez par exemple commander d’afficher les images et/ou vidéos prises par la caméra de la sonnette sur votre téléviseur connecté (tournant sous Android 8.1 et au-delà).

Déballage et Design

Le dispositif WelcomeEye Link est livré dans une boite violette (en carton recyclé) laissant apparaître le design de l’objet. L’interphone connecté est livré avec sa batterie amovible, un support de fixation à angle, une plaque de fixation autocollante, un cordon de recharge micro USB, deux fils pour l’appairage avec un système d’ouverture automatique (portail, gâche électrique etc…) ainsi qu’une poche de visserie et une clé Allen sécurisée pour démonter le bloc.

Installation

Pour l’installation il faut au préalable recharger la batterie amovible à 100% sinon appairage est simplement impossible. L’interphone doit ensuite être jumelé avec l’application dédiée Philips Welcome Home disponible sur Android et iOS. L’installation logiciel est simple et intuitive, il suffit de suivre les étapes pour paramétrer le dispositif et les notifications. La fixation murale peut se faire de deux manières, soit avec les vis, soit avec la plaque de fixation double face fournie. Pour appairer WelcomeEye Link sur Google Home il suffit de rechercher Philips Welcome Home sur Google Home, de rentrer ses identifiants Philips et, d’ajouter le dispositif dans une pièce et de valider les autorisations d’accès.

Prise en main

La sonnette est très facile à prendre en main, les fonctions de bases sont très accessibles même pour les moins technophiles. Les utilisateurs les plus exigeants pourrons également y trouver leur compte grâce aux nombreuses fonctionnalités de l’interphone. Il est en effet possible d’intégrer l’appareil dans un ensemble domotique complet et de créer des « scènes » pour un usage plus pointu (Allumage d’éclairage, ouverture d’un portail, jumelage avec une sonnette etc…). Sachez également que l’application autorise la création de plusieurs comptes utilisateurs.

L’interphone peut également faire office de caméra de surveillance. Il est en effet possible d’enregistrer automatiquement les personnes qui sonnent à votre porte ou lorsqu’un mouvement est détecté par la caméra. L’interphone se pilote directement depuis un smartphone, que vous soyez chez vous ou en déplacement, ce qui permet de voir la personne et de discuter avec elle à distance, et ensuite de lui accorder ou non un accès à votre habitation ou votre bureau.

Conclusion :

L’interphone connecté WelcomeEye Link est un appareil simple à installer et à paramétrer. L’application dédiée dispose de nombreuses fonctions très intéressantes qui lui permette de s’intégrer parfaitement dans un habitat connecté. Pour le prix, vous devrez débourser un peu moins de 200€ chez Darty. Un tarif plutôt dans la moyenne pour ce type d’accessoire.

